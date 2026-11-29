原本約定不對外報導的比賽，因曼達尼翌日拄著拐杖、穿著醫療護靴出席市政廳發布會，成為媒體關注的話題。圖為曼達尼23日在皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)出席錫克教節日古魯那納克誕辰慶典。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼因與市政記者團踢球受傷，27日完成右跟腱修復手術後出院休養，預計30日恢復工作，並需穿護靴6至8周。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)27日接受跟腱修復手術，治療日前與市政記者團踢足球時受的傷。市府表示，手術成功，他已出院返回市長官邸休養，預計可完全康復。曼達尼周末未安排出席活動，也因此缺席因天氣延至28日舉行的梅西感恩節 大遊行，預計30日(周一)恢復工作。

市府確認，曼達尼此次接受全身麻醉，手術當天由第一副市長佛雷漢(Dean Fuleihan)負責日常市政運作。手術從上午11時33分開始持續至中午12時42分，歷時約70分鐘。曼達尼已在瑰西園(Gracie Mansion)休養。

曼達尼19日參加市長辦公室與市政記者團的足球友誼賽，進球後不久右腳跟腱斷裂。原本約定不對外報導的比賽，因他翌日拄著拐杖、穿著醫療護靴出席市政廳發布會，成為記者追問的話題。

「我上場後不久就進了一球，忘了自己已經35歲。」曼達尼回憶，「沒多久，我的跟腱就斷了。」他說自己賽前沒有伸展，但談起比賽仍不忘提醒記者，市府隊以十比五獲勝。一名參賽記者向CNN描述，曼達尼當時自行倒地，並非被對手撞傷。

受傷後，曼達尼仍拄著拐杖出席公開活動，參與火雞派發等行程。26日感恩節，他也到哈林區參加牧師夏普頓(Al Sharpton)所屬「全國行動網絡」(National Action Network)的供餐活動。不過，平日行程緊密、經常快步穿梭活動現場的他如今行動變緩，出席發布會時也會備有凳子，讓他能坐下休息。

開刀之前，曼達尼曾在發布會上坦言，術後大概要躺著休息幾天。當記者問他心情如何，他表示：「我很害怕，這是我第一次動手術。」曼達尼表示，預計須穿醫療護靴六至八周，約九個月後才能再踢球。

在市長任內接受醫療處置，曼達尼並非首例。白思豪曾於2015年接受疝氣手術，2020年接受膝部手術。前市長亞當斯(Eric Adams)則曾於2025年在全身麻醉下接受大腸鏡檢查。