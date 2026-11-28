香港導演關錦鵬1989年執導的「人在紐約」(Full Moon in New York)，將於12月10日(周四)在曼哈頓華埠的美國華人博物館放映。(取自香港電影資料館)

AI摘要 文章摘要整理： 關錦鵬的《人在紐約》將在MOCA重映，透過香港、台灣與中國女性移民在紐約的遭遇，呈現身份、語言與情感邊緣處境。

香港導演關錦鵬1989年執導的「人在紐約」(Full Moon in New York)，將於12月10日(周四)在曼哈頓華埠的美國華人博物館(MOCA)放映，作為MOCA與紐約亞洲電影節(NYAFF)合作之電影俱樂部在今年的最後一場活動。相隔37年，觀眾將在故事發生的城市，再看張艾嘉 、張曼玉 與斯琴高娃飾演的三名女子，如何從各說各的家鄉話，到能在紐約街頭一起喝酒、傾訴心事。

張曼玉飾演來自香港的中餐館領班，做生意、投資房地產都有一手，與女友的關係卻難以向人言明。張艾嘉飾演來自台灣的舞台劇演員，在美國生活多年，一張華人面孔仍限制了她能演的角色。斯琴高娃飾演從中國來美的新娘，想接母親到紐約同住，才發現同為華人的丈夫，對照顧父母有截然不同的想法。國語、粵語與英語穿插其間，三人的交情從一次次飯聚漸深，直到一場雪夜街頭的醉酒戲，平日難以啟齒的委屈才有了出口。

片中的紐約近乎黑白，卻是用彩色膠片拍成。關錦鵬在2016年「電影界」刊出的訪問中回憶，他在紐約籌備了八個月，初到時反而覺得這座城市色彩濃烈。為了拍出三名女子置身異鄉的落寞，劇組連街景都重新上色。他說，「演員的服裝都是黑白灰，把其他的顏色都壓得很低。」

紐約亞洲電影節與MOCA合辦的季度電影俱樂部今年以「邊緣」(Margin)為題，選映敢於「挑戰常規、改寫敘事、突破界限」的作品。「人在紐約」裡有一場試鏡戲，張艾嘉飾演的台灣演員用英語演出莎士比亞筆下的馬克白夫人，選角導演卻問她，一名華人女子為何覺得自己能演這個角色。關錦鵬也把鏡頭帶進一場華人婚宴：斯琴高娃飾演的新娘從中國嫁來，席間賓客用英語談笑，她聽不懂，在自己的婚禮上竟成了局外人。

這部影片在台灣以「三個女人的故事」為名，於1989年第26屆金馬獎獲11項提名。張艾嘉與張曼玉同憑此片入圍最佳女主角，最後由張曼玉獲獎。電影於1989年問世，隨後幾年，兩岸三地移民 在紐約落腳的街區也各有不同。據市規畫局統計，1990至1994年間，約6萬名來自中國大陸、香港和台灣的移民在紐約市定居，平均每年比1980年代多出33%。曼哈頓華埠當時仍是大陸和香港移民最常落腳的社區，同一時期來紐約的台灣移民中，則有22%選擇皇后區法拉盛。