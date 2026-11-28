美洲中華醫學會(CAMS)與亞美醫師協會(CAIPA)，聯合舉辦年度紅燈籠慈善晚會(Red Lantern Gala)。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美洲中華醫學會與亞美醫師協會舉辦紅燈籠慈善晚會，表彰李奕文與福安康寧計畫，同時呼籲因醫療政策變動而受影響的移民與弱勢群體獲得更多保障。

美洲中華醫學會(CAMS)與亞美醫師協會(CAIPA)近日聯合舉辦年度紅燈籠慈善晚會(Red Lantern Gala)，表彰長年服務華人社區的兒科醫生李奕文(Yick Moon Lee)，以及紐約長老會醫院「福安康寧」華人社區保健計畫(CCPH)。兩會在回顧過去一年醫療服務及人才培育成果的同時，也指出聯邦及州醫療政策變動為移民和弱勢群體帶來的挑戰，盼透過擴大跨機構合作，保障亞裔 社區獲取醫療服務的機會。

獲頒「社區服務獎」的李奕文從醫約30年，曾任瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)亞裔醫療服務及兒科住院部醫務主管，現任北岸醫療系統(Northwell Health)亞裔醫療業務發展主管，並在曼哈頓華埠開設兒科診所。李奕文曾於2020年至2021年新冠疫情期間擔任美洲中華醫學會會長，目前仍擔任亞美醫師協會董事。

獲頒「卓越社區健康合作獎」的「福安康寧」計畫成立於1993年，服務範圍從最初的曼哈頓華埠逐步擴展至布碌崙(布魯克林)及皇后區華社，在長者中心、學校等場所提供健康篩檢、疫苗接種及健康教育。美洲中華醫學會會長林寕(Ning Lin)介紹，該計畫30多年來已惠及逾24萬人。

亞美醫師協會董事長兼總裁劉季高(George C. K. Liu)指出，近期聯邦及州醫療政策變動，包括醫療補助計畫(Medicaid, 白卡)經費削減、資格限制及監管要求增加等，為高度依賴公共醫療保險的移民及醫療資源匱乏群體帶來不確定性。協會將透過政策倡議、機構合作及擴大居家醫療服務等方式，保障患者的就醫機會。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、陳學理、卡范納(Brian Kavanagh)及州眾議員鄭永佳等官員均發賀信，肯定兩會在改善華社健康、促進醫療公平及培育新一代人才方面的貢獻。