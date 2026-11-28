劉醇逸表示，英語學習生家長理應在教育決策中占有一席之地，透過消除任職障礙，更多家長將能分享子女在紐約市公校就讀期間所累積的知識與經驗。(劉醇逸辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州通過新法，放寬英語學習生家長擔任教育委員會成員資格，讓即使子女已退出ELL課程的家長仍能持續為移民家庭發聲。

紐約州參議員、州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸宣布，由他提出、旨在擴大英語學習生(English Language Learners，簡稱ELL)家長參與教育決策的法案(S6355A)，已於20日獲州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署成法；未來，即使子女已不再需要英語輔導課程，家長仍有資格加入相關教育委員會，為有相似經歷的學生及家庭發聲。

根據原有規定，英語學習生家長若要加入全市高中委員會(CCHS)，子女須仍在相關課程就讀；全市英語學習生委員會(CCELL)則要求子女在過去兩年內曾參與該課程。受資格限制影響，相關委員會長期面臨成員招募及留任困難，其中，全市英語學習生委員會過去甚至因成員不足，難以達到召開會議所需的法定人數。

新法將放寬上述限制，使兩個委員會的相關任職資格與學區委員會(CEC)的標準接軌，除了有助填補成員空缺、維持委員會正常運作，也讓更多具有實際經驗的家長參與教育政策制定。

劉醇逸表示，英語學習生家長理應在教育決策中占有一席之地，透過消除任職障礙，更多家長將能分享子女在紐約市公校就讀期間所累積的知識與經驗，為未來的英語學習生爭取權益。

共同推動法案的州眾議員吉布斯(Eddie Gibbs)表示，所有紐約人均享有接受良好教育的憲法權利，在聯邦政府針對移民 群體採取行動之際，更應確保學校為英語學習生提供安全且具支持性的學習環境。

全市英語學習生委員會主席阿博萊達(Teresa Arboleda)指出，無論學生的背景或英語程度如何，紐約市公校均有責任為其提供教育，而家長的親身經歷對制定相關教育政策具有重要價值。

該委員會第一副主席Mitch Wu則表示，家長對子女在教育體系中所面臨挑戰的理解，不會隨著子女完成英語學習課程而消失；新法將讓這些家長繼續參與教育倡議，使更多英語學習生及其家庭受益。