皇后區圖書館經過近三周搶修，館方近日宣布，大部分服務已恢復正常，包括官方網站、手機應用程式、公共電腦及列印服務等。（記者戴慈慧╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區公共圖書館遭勒索軟體攻擊後，經近3周修復，大部分數位與列印服務已恢復，但個資是否外洩仍待調查。

皇后區 公共圖書館(Queens Public Library)本月初遭勒索軟體攻擊，造成全區圖書館系統大規模癱瘓。經過近三周搶修，館方宣布，大部分服務已恢復正常，包括官方網站、手機應用程式、公共電腦及列印服務等。不過，部分線上功能仍未完全恢復，至於讀者個人資料是否在攻擊中外洩，目前仍在調查。

這起網路攻擊發生於4日，導致皇后區公共圖書館的網路系統中斷，影響全區66處分館。除了網站與手機應用程式無法使用，公共電腦、電子書、線上續借及部分借還書設備也一度停擺，讓不少仰賴圖書館網路及電腦服務的居民受到影響。

事發後，館方陸續恢復部分服務。11月中旬，法拉盛、邱園山(Kew Garden Hills)、傑克遜高地(Jackson Heights)等七處分館率先恢復公共電腦使用，其餘多數分館則仍無法提供完整的數位服務。

館方表示，目前，網站及手機App已重新上線，讀者可以透過網路查詢館藏、管理帳戶及預約書籍。公共電腦、現場與遠端列印、電子書、有聲書、線上資料庫及自動續借功能也已恢復。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis Walcott)表示，感謝資訊技術團隊及全體員工持續努力，讓圖書館能在近三周內恢復大部分服務。

儘管系統停擺，全區66處圖書館在事件期間仍照常開放。館員改以人工方式登記借閱資料，協助讀者借還書籍、申請借書證，並盡可能維持日常活動。

不過，部分功能仍有待修復，包括網站上的「聯絡我們」表格及館際借閱服務。館方也提醒，部分先前的書籍預約紀錄及活動日曆資料可能遺失或未及時更新，讀者應重新確認帳戶及預約狀態。

至於外界關心的個資安全，館方表示，目前有初步跡象顯示，讀者個人資料可能未受到影響，但調查尚未完成，仍無法做出最終結論。

民眾如需查詢借書證、帳戶或服務恢復情況，可致電圖書館客服(718)990-0771；一般資料查詢及館員諮詢則可致電(718)990-0728。