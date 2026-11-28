接棒黑五 全美「小商家星期六」登場
黑五購物潮後，全美迎來「小商家星期六」，紐約法拉盛等商圈受矚目，官方與業界都盼借年末檔期帶動地方商家生意。
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黑五購物潮後，全美迎來「小商家星期六」，紐約法拉盛等商圈受矚目，官方與業界都盼借年末檔期帶動地方商家生意。
大型商場及網購平台27日迎來「黑色星期五」(Black Friday)購物熱潮，街坊餐館、麵包店及服裝店等小商家也期待在年末購物季分得一杯羹。28日是全美一年一度的「小商家星期六」(Small Business Saturday)，鼓勵民眾走進社區商店消費。紐約市經濟發展局(NYCEDC)最新數據顯示，過去三年，法拉盛市中心在黑五當天平均吸引約12萬5000人次到訪，是全市最熱門的購物商圈之一。
「小商家星期六」由美國運通(American Express)於2010年發起，訂於每年感恩節後的首個周六，旨在讓社區小商家在大型零售商主導的促銷季中獲得更多關注。根據聯邦小企業管理局(SBA)的數據，去年全美消費者在這一天於地方商家消費的金額估計達180億元。
市經濟發展局近日發布的報告指出，11月至12月的假日購物季每年為紐約市帶來約5億元的經濟效益，並為零售業創造約1萬2400個季節性工作崗位。除了曼哈頓第五大道、時報廣場等知名購物地點，皇后區法拉盛及牙買加中心(Jamaica Center)也是吸引假日購物人潮的主要商圈，其中法拉盛歷年12月周末單日平均到訪人次超過11萬。
零售業媒體Retail TouchPoints引述最新調查指出，今年有52%的美國受訪者計畫參與「小商家星期六」購物活動，其中34%計畫前往實體店消費，24%計畫透過網路購物。除了價格，商品品質、服務及購物便利性也是影響消費者選擇的重要因素。
對紐約移民社區而言，小商家的經營也關係到不少移民家庭的生計。市經濟發展局指出，全市逾4萬名經營實體店面的創業者中，有56%出生於美國以外。美國運通的最新調查亦顯示，七成受訪小商家業主認為，今年年末購物季的生意將影響企業明年的發展。
有意參與活動的民眾，可登入美國運通設立的網站americanexpress.com/us/small-business/shop-small，查詢住家附近參與活動的商家。小商家業主則可透過同一網站，免費取得宣傳海報及社群媒體素材，吸引更多顧客。
它固定在感恩節後的首個周六舉行，由美國運通於2010年發起，目的在於鼓勵民眾到社區小商家消費，讓地方店家在大型零售促銷季中獲得更多曝光與生意。 除了曼哈頓第五大道、時報廣場外，皇后區法拉盛及牙買加中心也是熱門商圈。市經發局估計，11月至12月假日購物季每年為紐約市帶來約5億元經濟效益。 調查顯示，今年有52%的美國受訪者計畫參與，其中34%要去實體店、24%選擇網購。商家可透過美國運通網站免費取得海報與社群素材，吸引更多顧客。
精華 FAQ
它固定在感恩節後的首個周六舉行，由美國運通於2010年發起，目的在於鼓勵民眾到社區小商家消費，讓地方店家在大型零售促銷季中獲得更多曝光與生意。
除了曼哈頓第五大道、時報廣場外，皇后區法拉盛及牙買加中心也是熱門商圈。市經發局估計，11月至12月假日購物季每年為紐約市帶來約5億元經濟效益。
調查顯示，今年有52%的美國受訪者計畫參與，其中34%要去實體店、24%選擇網購。商家可透過美國運通網站免費取得海報與社群素材，吸引更多顧客。
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