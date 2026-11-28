中國搖滾歌手汪峰「HORIZON 地平線」2026首次北美巡迴演唱會，近日在康州金神體育館(Mohegan Sun Arena)震撼登場。

AI摘要 文章摘要整理： 汪峰「HORIZON 地平線」2026首次北美巡演在康州登場，約6000名華人歌迷熱情捧場，透過經典金曲、點歌互動與大合唱，將現場氣氛推至最高點。

中國搖滾歌手汪峰「HORIZON 地平線」2026首次北美巡迴演唱會，近日在康州金神體育館(Mohegan Sun Arena)震撼登場。演出吸引約6000名歌迷湧入現場，在熱血沸騰的搖滾樂聲中，共同度過難忘的夜晚。

這是汪峰出道30餘年來首度舉辦個人北美巡演。開場互動時，他詢問台下有多少觀眾曾看過他的現場演唱會，未料舉手者不多，絕大多數皆是首度「朝聖」。現場聚集了大批伴隨其歌聲成長的70後、80後與90後華人 ，許多人近十年陸續赴美打拚，此次趁著汪峰首度登陸北美，特地齊聚金神體育館為他加油打氣，首度北美演出看到這麼多歌迷前來捧場，汪峰亦相當感動。

與過往部分港台歌星演出形成鮮明對比的是，本場觀眾幾乎清一色為死忠歌迷，成長背景、同頻度高，對每首曲目皆耳熟能詳，前奏一響便能齊聲跟唱，整場幾乎無人提前離席。汪峰在台上亦顯得自信滿滿，頻頻號召全場起立合唱，將體育館化作大型搖滾派對。

演唱會開場即以「飛得更高」、「怒放的生命」、「像夢一樣自由」等代表作迅速帶動高潮，緊接著「美麗世界的孤兒」、「北京北京」等經典曲目更引發全場強烈共鳴。由於音樂生涯橫跨逾30年、經典金曲眾多，選曲向來是一大難題，汪峰在演出中段的敘事抒情時段別出心裁，預先準備了10首歌曲，並將選歌權交給觀眾，隨機邀請台下歌迷挑選其中五首現場演繹。

點歌環節驚喜不斷，特地帶著「鮑家街43號」唱片到場的歌迷博文點了「地心」，並得到汪峰及樂隊成員的簽名；一名來自新澤西州、名叫鄭子伊的歌迷因名字引發全場趣味聯想，她選了「紫羅蘭髮帶」；一名當日壽星點唱了「生來彷徨」，另有歌迷挑選「我如此愛你」等曲目，最後由汪峰親自建議加唱「勇敢的心」，誠意十足。

台下陣容龐大的粉絲團同樣成為全場焦點。來自康州的鐵粉白燕此次特別號召53人組團到場應援，另有20多名同好預計奔赴今(28日)的拉斯維加斯專場，氣勢最為吸睛。演唱會主歌單以氣勢磅礴的「光明」作結，隨後在安可環節中，汪峰帶領全場大合唱「我愛你中國」，將現場氣氛推至最高峰，大家回味無窮。