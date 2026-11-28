曼哈頓州高等法院法官蘭特里(Brendan Lantry)近日駁回房東要求推翻租金凍結的訴求，維持市租金指導委員會6月通過的一年及兩年租約零漲幅決定。圖為今年2月25日，CAAAV前往州府就生活成本問題示威。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約法院駁回房東挑戰租金凍結的訴求，維持租金指導委員會對約100萬戶租金穩定公寓實施的一年、兩年租約皆0%漲幅決議。

曼哈頓州高等法院法官蘭特里(Brendan Lantry)近日駁回了紐約房東要求推翻租金 凍結的訴求，維持市租金指導委員會此前決定。這項措施涵蓋全市約100萬戶租金穩定公寓，也是市長曼達尼 (Zohran Mamdani)以減輕生活負擔為主軸的核心競選承諾。

該決議適用於今年10月1日至明年9月30日的開始的一年及兩年租約，兩者核定漲幅均為0%。符合條件的租客若簽兩年租約，可鎖定兩年0%的指引漲幅。措施針對租金穩定公寓，並不涵蓋所有出租住宅。

蘭特里在裁定中寫道，凍租雖然「可能對紐約市 住宅房地產業造成不利影響」，法院仍無權推翻這項決定。委員會今年首度將凍租範圍擴大至兩年租約。

提告房東由前第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)代理。他們指控委員會的審議只是「做樣子」，忽略房東持續上升的開支，目的是兌現曼達尼的競選承諾，要求法院命令委員會重新投票。曼達尼與市府律師則否認干預，強調委員會獨立作出決定。代表租客參與訴訟的法律援助協會(Legal Aid Society)律師戴維森(Ellen Davidson)表示，對結果感到高興，但並不意外。「法律很清楚，法院無權推翻租金指導委員會的決定。」

租金指導委員會共有九名委員，均由市長任命，任期跨越多年，但依法獨立運作。委員會每年分析房東營運支出、租客負擔等資料，並聽取公眾意見後，投票決定租金穩定公寓可調漲的幅度。曼達尼任命了其中六人，另三人為前市長亞當斯(Eric Adams)任命。曼達尼今年1月上任後，便停止公開呼籲凍租，並否認向委員會施壓。委員會6月以七票對一票通過凍結，投票前一名房東代表辭職，指結果早已內定，唯一反對者其後則表示，未見市府干預。

訴訟的一大爭點是市府是否在幕後左右投票。馬斯特羅要求取得曼達尼等高層官員與委員會成員、職員之間的通訊，蘭特里先前批准調取電郵與短訊，以釐清決策過程。馬斯特羅其後公布了十多份往來紀錄，內容主要包括通知新委員獲任命、協調會議時間，以及安排介紹委員會以往未納入考量的「真實生活成本」報告。他致函法官，形容這些材料「令人震驚」。市府律師班克斯(Steven Banks)則表示，通訊內容並無不當之處。