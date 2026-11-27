由於新法趕不上今年節日購物季，霍楚提醒家長及監護人，選購會與孩子對話的絨毛玩偶、娃娃及機器人前，須留意不當內容、情感操控及隱私風險。圖為示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州長霍楚簽署法案，禁止州內流通內建AI聊天功能的兒童玩具五年，並警告家長在新法生效前先防範危險建議與隱私風險。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)24日簽署法案，禁止在州內製造、分銷及銷售內建人工智慧 (AI)聊天功能的兒童玩具，禁令為期五年，簽署90天後生效。由於新法趕不上今年節日購物季，她提醒家長及監護人，選購會與孩子對話的絨毛玩偶、娃娃及機器人前，須留意不當內容、情感操控及隱私風險。

新法由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)及州眾議員卡塞(Rebecca Kassay)推動。依條文，禁令涵蓋將「AI伴侶」嵌入或整合至兒童玩具的產品，除製造、分銷及銷售外，也禁止交換及持有待售；兒童玩具的定義援引聯邦法律，指由製造商設計、供12歲及以下兒童玩耍的產品。

霍楚表示，部分內建AI功能的產品外觀是可愛的絨毛動物，實際卻可能向孩子提供危險建議。今年1月，非營利組織Common Sense Media測試發現，一款名為Miko 3的面向5至10歲兒童的人工智慧互動機器人，在測試者詢問可從哪些高處跳下時，它回答了「樹、長凳、屋頂或窗戶」，並僅補上一句「記得注意安全」。2月，兩名聯邦參議員表示，其幕僚發現一個可公開存取的網站，內有數千條疑似來自Miko玩具的語音回覆。Miko執行長否認用戶資料外洩。

「這是一個警告。市面上有些玩具可能傷害你的孩子。」霍楚說，新法尚須90天才生效，但家長現在就應提高警覺，避免孩子接觸危險建議及不適齡對話。

霍楚提醒，家長可能出於信任，把玩具交到孩子手中，卻不知道玩具正在傳遞什麼內容。NBC News本月一項調查亦發現，一款宣傳適合三歲以上兒童的貓咪絨毛玩具，能提供涉及種族滅絕及強暴的露骨描述。

霍楚上月已簽署限制聊天機器人向未成年人提供危險互動功能的法案，包括鼓勵自傷、假扮真人或建立親密關係。霍楚表示將在明年州情咨文提出進一步AI安全措施，確保人類保有控制權，以及系統出問題時有遏止危害的計畫。「科技應該為我們所有人服務，而不是反過來。」