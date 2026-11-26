工作中的韓仕脩沈默寡言，即使手才剛因工作受傷，腳步也絲毫未停歇。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 韓仕脩從台灣赴紐約求學後，因接觸LGBTQ+與變裝文化而改變人生方向，最終成為妮妃雅等變裝皇后的幕後服裝設計師。

走進韓仕脩(Shio Han)的家，迎面而來的是一套又一套金光閃閃的浮誇服飾、顏色堪比調色盤的假髮和道具；進入地下室，材質與色塊不一的布料隨意地貼在牆面上，每一個角落都蘊藏著靈感。這裡，是眾多變裝皇后粉墨登場背後的秘密。

大部分人或許是從韓仕脩為台灣變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)製作的服裝認識他，結合台灣特有物種雲豹的造型、剝皮香蕉 、艾美獎 紅毯的螢光綠肉胎，皆出自他與團隊之手。但私底下的他，卻不像作品那般張揚。站在工作台前，手起剪刀落，空氣裡只剩下喀嚓、喀嚓的聲音。他低頭不發一語，為等等要來試裝的客戶準備造型，一會兒他的天馬行空，將讓超級瑪利歐角色「耀西」登上變裝舞台。

紐約的台灣變裝皇后Felicia Oh也是韓仕脩踏上變裝皇后服裝設計師的伯樂之一。(取自妮妃雅IG)

服裝設計本科系畢業的韓仕脩走上這條路，是意外，也是註定。在出國攻讀研究所之前，他從不諱言自己作為同志 的身分認同，但2017年的台灣尚未通過同婚，他也還沒建立起屬於自己的社群，直到一次紐約之行，成為這段旅程的起點。「那時候我已經跟我媽出櫃，她處於一個很崩潰的狀態，我也因為這樣壓力很大，所以來到紐約的時候，就瞬間有種『終於可以呼吸』的感覺，原來這就是自由的空氣。」

不懂代名詞的新生 在紐約重新認識性別

兩年的帕森斯設計學院研究所中，有著眾多聚焦性別議題的課程，他所面對的衝擊從新生訓練自我介紹就開始。「帶隊的人說，大家來分享自己的pronoun(代名詞)，我很疑惑，完全不懂這是什麼概念。」

第一個課堂專題，學校安排學生與一家收容LGBTQ+無家青少年的非營利機構合作，許多孩子因性傾向或性別認同被趕出家門。韓仕脩的小組被分配到一位仍在跨性別過渡期的變裝皇后，聽她分享為什麼成為變裝皇后、每天以這樣的樣貌出門會遇到哪些不便，再為她設計衣服。那次對話讓他印象深刻，也決定了碩士畢業製作的方向。

目光轉回童年，其實一切早就在韓仕脩姊姊的衣櫃若隱若現。小時候父母工作忙，由外婆帶大的他，常趁家裡沒人，偷偷翻出姊姊衣櫃裡的洋裝，穿上轉圈圈。外婆覺得可愛，替他拍下許多照片，「我只是覺得洋裝的形狀很美，它會飄起來，很像水母。」在搖曳的蓬蓬裙裡，偷偷藏著一個懵懂小男孩最單純的感受。

疫情中畢業 質疑「服裝的意義在哪裡」

畢業製作中，他以從那份純真出發，記錄他從不懂洋裝的意義、到意識到自己是同志的過程，把洋裝與西裝、陽剛與陰柔的衣服融為一體。

然而2020年，新冠疫情讓原本的畢業秀化為泡影。那是紐約疫情最嚴重的時刻，緊接著又爆發「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，他陷入低潮。「我以為這兩年自己在做一件很有意義的事，但衣服做完，我發現世界上很多人在死去，人權不被尊重，那這些衣服的意義在哪裡？」

雖然畢業後他順利找到工作，但隨著時間推移，他發現自己無法與品牌客群產生連結，他當下的體感是，自己再怎麼拚命，做的也不過是為他人豐富的收藏錦上添花，最終他選擇離職。

訪談時，韓仕脩正在為客戶試裝。(記者馬璿／攝影)

從「I know nothing」到妮妃雅的左右手

不過，轉捩點也自此展開。離職後不久，他經朋友認識了剛錄完「魯保羅變裝皇后秀」(RuPaul's Drag Race)第16季的妮妃雅。當時節目尚未開播，妮妃雅請他幫忙做一套節目開播後要穿的衣服，沒想到一做就停不下來，幾人在狹小的房間縫補出國際舞台的高水準。

開播後，他更以助理身分跟著妮妃雅飛往各地演出。近距離觀察變裝皇后的工作流程、與粉絲的互動、表演時遇到的突發狀況，他形容那段日子充滿「革命情感」。尤其妮妃雅對細節要求極高，韓仕脩笑稱「基本上我是一路被她罵過來的」，卻也練就扎實功夫。

台灣變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)是韓仕脩踏入變裝皇后服裝設計的重要推手，他也與妮妃雅團隊一同製作這套以台灣雲豹為靈感的造型。(取自妮妃雅IG)

韓仕脩說，雖然點子都是妮妃雅的，他只是替她動手的那雙手，「但能促成這件事發生，讓我覺得非常有用。」個性害羞、不擅言詞的他發現，「當皇后穿著我的衣服表演，好像我也成為表演的一部分，一些我平常沒辦法表達的事情，也能透過衣服說出來。」

替客戶許的願「變出來」 衣服成為他的聲音

隨著妮妃雅的作品曝光，越來越多來自世界各地的變裝皇后找上門，韓仕脩透過服裝遊覽世界不同風貌。更讓他觸動的是客戶本身，有人是亞洲人，有人是同志、跨性別者，也有人是移民，但每個人都期盼用藝術，訴說自己的人生。變裝讓人把日常中沒機會好好表達的情緒，以幽默、暗喻、誇張的方式說出來，舞台上的豔麗，有時藏著一個人的至暗時刻。

談及服裝，韓仕脩總說「工作」，一方面是將服裝設計視作嚴肅的行為，一方面也是工作與生活界線逐漸模糊的無奈。(記者馬璿／攝影)

這也徹底翻轉了他的設計邏輯。過去在品牌工作，設計師提出自己的美感，找到相對應的客群；如今是客戶很清楚知道自己想變成什麼，設計師要想辦法把它變出來。從替妮妃雅做的一根根香蕉，到為其他皇后打造的珍珠奶茶、毛毛蟲、冰淇淋，再到眼前的耀西，「我做的東西可以是任何事，當所有你在現實生活中沒辦法成為的東西，這讓我覺得我的工作充滿意義。」

不只求舞台效果 皇后的每一分錢都得來不易

變裝服裝與高級時裝最大的差異，在於前者往往只求舞台效果，有時是「金玉其外、敗絮其中」，但這並非設計師能力不足，而是產業的經濟條件使然。變裝皇后對服裝數量的需求極高，可為了不同主題的演出，一套服裝往往難以多次利用。但他發現，越來越多客戶希望衣服除了華麗，也要耐穿，這成了他在業界突出的特色。

他直言，比起過去替坐擁倉庫衣服的VIP工作，現在做的每套衣服對皇后都非常重要，「她們不是特別有錢的人，付給我的錢都是表演辛苦賺來的，這讓我有種責任感，覺得一定要把衣服做好。」

彌補在台灣錯過的那場運動

對韓仕脩而言，這份工作也帶著療癒。台灣推動同婚合法化那幾年，他身邊許多同學走上街頭抗議，當「同婚小蜜蜂」，但當時剛向母親出櫃、父親仍不知情的他，始終無法公開參與。有次在西門紅樓附近，他巧遇失聯多年的國中同學，對方熱情邀他一起加入發傳單的行列，他卻愣在原地。

那時變裝皇后在台灣也仍是邊緣族群，圈內人曾為爭取文化部的藝術補助，與官方爭論「變裝算不算藝術」。從同婚未果到合法，從變裝拿不到補助到如今的「妮妃雅時代」，他曾覺得在這段轉變的過程中，自己顯得好渺小。可多年後在紐約成為演出的重要一角，卻又好像彌補了過去的遺憾。

韓仕脩為變裝皇后Suddenly Audrey製作的超級瑪利歐耀西造型。(記者馬璿／攝影)

讓他印象最深刻的，是妮妃雅在第17季交接后冠時穿的白色雲豹禮服。兩人飛往拍攝現場時衣服還是半成品，一路趕工、到了目的地還在縫，又因遺漏物品延誤，連節目的服裝團隊都出手幫忙。當晚收工回到飯店，妮妃雅脫下禮服，妝也沒卸就累倒在地上睡著。「她在人前人後都是一致的，對變裝的投入、對台灣的熱愛都是。那份投入與奉獻的程度，是我希望自己也能達到的。」

摸索3年 找到「非做不可」的理由

一路上不少人勸他自創品牌，但他始終認為時尚是浪費資源的產業，市場早已飽和，「如果還沒找到一個非做不可的理由，我不會去做。」這三年一案接著一案，他慢慢意識到，真的有很多皇后需要他，「他們需要我的能力來幫助他們，光這一點，就是我創立品牌很強的理由。」

不過這份工作也要求極大的付出，工時沒有上限，趕件時天天工作12小時、有時甚至要到凌晨四、五點才睡。他在形容服裝時，總用「工作」指稱，問他背後是否有特別的用意，他嘆了口氣。做衣服對他而言是很嚴肅的事，即使縫製出無數套經典造型，他幾乎沒幫自己做過幾件，那台變出無數魔法的機器，甚至鮮少縫補他的配件。但不同以往的是，當年得知他出櫃時崩潰的母親，如今反倒成了鼓勵他的人，「你不可以放棄，頭已經洗一半了。」

生活充滿服裝、腦中都是靈感，但韓仕脩卻鮮少為自己縫製衣服，將全部精力投入客戶的夢想。(記者馬璿／攝影)

工作台上，那隻耀西的輪廓漸漸清晰。對韓仕脩來說，服裝設計是工作，但每一套衣服也都分別代表著一對殷切的眼神，他是神仙教母，讓穿上衣裳的人，能在舞台上成為任何他們想成為的樣子。

訪談時，韓仕脩正在為客戶試裝。(記者馬璿／攝影)