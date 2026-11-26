亞洲人平等會(AAFE，簡稱亞平會)25日舉行感恩節午餐會。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 亞平會舉辦感恩節午餐會，州、市與聯邦官員感謝其協助居民取得住房、食物與服務，同時呼籲守護移民與弱勢家庭所需資源。

亞洲人平等會(AAFE，簡稱亞平會)25日舉行感恩節 午餐會，延續超過50年的傳統。州檢察長詹樂霞 (Letitia James)、聯邦眾議員當選人蘭德(Brad Lander)及市樓宇局長提加尼(Ahmed Tigani)等到場，感謝亞平會員工協助居民取得住房、食物與社會服務。幾位官員也談起移民 家庭面臨的困境，呼籲把感恩化為對弱勢居民的支持。

詹樂霞表示呼籲出席者聯絡國會議員，反對削減食物援助，讓有需要的人能夠維持基本生活。(記者范航瑜／攝影)

詹樂霞開場打趣表示，去年切火雞時不慎割傷自己，表示今年不打算再掌刀。話題隨後轉向那些無法安心過節的家庭。她表示，糧食券(SNAP)削減，以及聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的工作要求與經費縮減，都需要社區持續關注。她呼籲出席者聯絡國會議員，讓有需要的人能夠維持基本生活。

蘭德表示，自己早年在第五大道委員會(Fifth Avenue Committee)工作時，便曾與亞平會合作推動可負擔住房。(記者范航瑜／攝影)

蘭德表示，自己早年在第五大道委員會(Fifth Avenue Committee)工作時，便曾與亞平會合作推動可負擔住房。他說，讓居民有屋可住、有工作、有醫療保障，也有食物上桌，是照顧社區最基本的起點。蘭德表示，自己進入國會後，將爭取糧食券、醫療、托育與可負擔住房所需的資源，延續餐桌背後這條相互支持的紐帶。

亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)提到，火災、樓宇倒塌、水災或停電發生後，員工都會在深夜工作，與紅十字會合作，協助受災家庭尋找安身之處。(記者范航瑜／攝影)

官員致詞之外，餐會後半段還安排了切火雞與抽獎活動。除了邀請民選官員共度佳節，午餐會也是亞平會向員工一年來的付出致謝的場合，表彰了多名服務年資達到里程碑的員工。亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)提到，火災、樓宇倒塌、水災或停電發生後，員工都會在深夜工作，與紅十字會合作，協助受災家庭尋找安身之處。