紐約華人物流公司因使用假郵政資費標籤被勒令賠償30萬元。(路透)

紐約華人侯一照(Yizhao Hou音譯)及其控制的兩家公司25日在紐約東區聯邦法院與美國郵政 署監察局(USPIS)達成和解，侯一照及其兩家公司因為使用偽造的美國郵政資費標籤，被勒令支付30萬元罰金。

被告的義達快遞公司(YDH Express Inc.)位於紐約皇后區，義達國際公司(YDH Int’l Inc.)位於洛杉磯 。根據聯邦檢方提起的訴訟內容，被告侯一照及其公司被控違反「虛假申報法」(FCA)，通過郵寄上萬個貼有偽造美國郵政資費標籤的包裹牟利。據指控，這些假郵資標籤是侯一照從其中國客戶那裡得到的。

今年5月15日，紐約東區聯邦檢察官提起訴訟，指控侯一照及其公司犯有郵件欺詐罪和陰謀實施郵件詐欺罪。檢方請求依據「反詐欺禁制令法」頒布禁令，並尋求彌補美國郵政署(USPS)所遭受的經濟損失。此後，雙方達成和解，檢方放棄刑事起訴。根據法院裁定的和解協議，被告侯一照和他名下的兩家公司將向美國政府支付30萬元，並同意永久停止使用美國郵政局郵寄包裹。