亞總會會長陳善莊(左)和副會長董鳳彬(右)安慰董勝號的母親連女士(中)。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 32歲華男董勝號在長島離世後，亞總會協助其在中國的父母取得美簽赴紐約送別並辦妥後事，家屬完成出殯火化後感謝社區援助。

年僅32歲的華男董勝號10月下旬被發現死在長島 納蘇郡(Nassau County)的一間租屋內。死者在美親屬向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助後，身在中國老家的董勝號父母順利獲得了簽證 ，並於近日赴紐約為兒子處理完後事。董勝號的母親24日前往亞總會位於布碌崙 (布魯克林)的辦公室致謝。

來自福州連江的董勝號是家中獨子，來美近十年，生前在長島與合作夥伴共同經營一家餐廳。今年10月26日，父母發現他失聯；10月29日，合夥人前往住處尋找董勝號，發現他死在屋內。被發現時，董勝號身穿短褲側躺在床上，床上到處是血，牆上也有血，但法醫屍檢結果顯示，其屬正常死亡，詳細死因估計需要數月的調查事件。據親友介紹，董勝號生前身體很好，沒有嚴重疾病，他的突然病故，令他們疑惑。

董勝號的宗親11月4日從費城等地前往紐約，向亞總會求助，希望幫助他的父母來美送兒子最後一程。據董勝號的母親連女士介紹，在亞總會的協助下，她和董父11月12日在美國駐廣州總領館獲得簽證，隨後便飛往紐約為兒子辦理後事。

說起兒子突然亡故，連女士仍然傷心不已。她說，自己和兒子已有十年未見面，想不到最後一面竟然是白髮人送黑髮人。據了解，董勝號24日出殯並火化。他的父母則會在感恩節後啟程返回福建家鄉，因為家中還有一個15歲的小女兒需要照顧。

出殯後，連女士在親友陪伴下前往亞總會致謝，會長陳善莊和副會長董鳳彬向她表達了慰問。陳善莊感謝社區各界熱心伸出援手，並提醒在外打拼的移民，平時務必注意身體健康，有病要及時就醫。