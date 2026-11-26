華男病故 亞總會助雙親辦美簽 來美送最後一程
32歲華男董勝號在長島離世後，亞總會協助其在中國的父母取得美簽赴紐約送別並辦妥後事，家屬完成出殯火化後感謝社區援助。
AI摘要
文章摘要整理：
32歲華男董勝號在長島離世後，亞總會協助其在中國的父母取得美簽赴紐約送別並辦妥後事，家屬完成出殯火化後感謝社區援助。
年僅32歲的華男董勝號10月下旬被發現死在長島納蘇郡(Nassau County)的一間租屋內。死者在美親屬向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助後，身在中國老家的董勝號父母順利獲得了簽證，並於近日赴紐約為兒子處理完後事。董勝號的母親24日前往亞總會位於布碌崙(布魯克林)的辦公室致謝。
來自福州連江的董勝號是家中獨子，來美近十年，生前在長島與合作夥伴共同經營一家餐廳。今年10月26日，父母發現他失聯；10月29日，合夥人前往住處尋找董勝號，發現他死在屋內。被發現時，董勝號身穿短褲側躺在床上，床上到處是血，牆上也有血，但法醫屍檢結果顯示，其屬正常死亡，詳細死因估計需要數月的調查事件。據親友介紹，董勝號生前身體很好，沒有嚴重疾病，他的突然病故，令他們疑惑。
董勝號的宗親11月4日從費城等地前往紐約，向亞總會求助，希望幫助他的父母來美送兒子最後一程。據董勝號的母親連女士介紹，在亞總會的協助下，她和董父11月12日在美國駐廣州總領館獲得簽證，隨後便飛往紐約為兒子辦理後事。
說起兒子突然亡故，連女士仍然傷心不已。她說，自己和兒子已有十年未見面，想不到最後一面竟然是白髮人送黑髮人。據了解，董勝號24日出殯並火化。他的父母則會在感恩節後啟程返回福建家鄉，因為家中還有一個15歲的小女兒需要照顧。
出殯後，連女士在親友陪伴下前往亞總會致謝，會長陳善莊和副會長董鳳彬向她表達了慰問。陳善莊感謝社區各界熱心伸出援手，並提醒在外打拼的移民，平時務必注意身體健康，有病要及時就醫。
他在10月下旬於長島納蘇郡一間租屋內被發現死亡，當時身穿短褲側躺床上，床與牆面都有血跡。法醫初步認定屬正常死亡，但詳細死因仍需數月調查。 董勝號在美親屬向亞總會求助後，總會協助其父母申辦美簽。董母與董父於11月12日在美國駐廣州總領館取得簽證，隨即飛往紐約處理後事。 董勝號已於24日出殯並火化，董母在親友陪同下前往亞總會致謝。她與董父將在感恩節後返回福建，因家中還有1名15歲女兒需要照顧。
精華 FAQ
他在10月下旬於長島納蘇郡一間租屋內被發現死亡，當時身穿短褲側躺床上，床與牆面都有血跡。法醫初步認定屬正常死亡，但詳細死因仍需數月調查。
董勝號在美親屬向亞總會求助後，總會協助其父母申辦美簽。董母與董父於11月12日在美國駐廣州總領館取得簽證，隨即飛往紐約處理後事。
董勝號已於24日出殯並火化，董母在親友陪同下前往亞總會致謝。她與董父將在感恩節後返回福建，因家中還有1名15歲女兒需要照顧。
上一則
超速闖紅燈撞死華裔護士還肇逃 22歲男面臨多項指控
下一則