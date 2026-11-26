紐約東華協會成立五周年，將舉辦慶祝暨籌款晚宴。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約東華協會將於12月9日在曼哈頓華埠舉辦5周年慶典暨首次公開籌款，以支應義工團隊的日常開支並持續服務社區。

紐約東華協會宣布，將於今年12月9日(周三)在曼哈頓華埠舉辦五周年慶典暨籌款晚宴。

東華協會由紐約中華公所前主席于金山創辦，取名寓意「振興華埠東部」。于金山表示，在經歷新冠疫情 的重創後，華埠的西半部現已逐漸走出陰影，然而包厘街(Bowery)以東的區域仍不盡人意。協會所在的東百老匯怡東商場，昔日一舖難求，如今卻人氣不振，連水電基礎設施都難以保障，協會辦公室冬冷夏熱。有感於此，2021年他卸任中華公所主席後，便來到東百老匯創辦東華協會，旨在服務社區，並期待其重振。

于金山介紹，東華協會成立以來的主要責任包括呼籲維護街道治安、推動市府在華埠植樹、免費派發食品以及幫助華人公民完成選民登記，其他服務內容還包括為高中生提供實習機會、與律所合作提供社區法律服務，以及聯合民代設置服務站點等。五年來，周邊街道的遊民和癮君子顯著減少，華人社區的政治參與和投票率也有所提升。

目前，東華協會的全部職員均為義工，但辦公室的房租、水電、通訊以及雜項支出仍須穩定財源負擔。于金山透露，雖然努力節省，但仍有時負擔不起租金。

因此，東華協會宣布，將首次面向社會募捐。籌款會定於12月9日下午6時，地點為曼哈頓披露街(Pell St)28號喜運來大酒樓。捐款或贊助事宜詳詢(646)410-6940、或電郵[email protected]。