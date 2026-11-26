服務華埠滿五年 紐約東華協會將籌款
紐約東華協會將於12月9日在曼哈頓華埠舉辦5周年慶典暨首次公開籌款，以支應義工團隊的日常開支並持續服務社區。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約東華協會將於12月9日在曼哈頓華埠舉辦5周年慶典暨首次公開籌款，以支應義工團隊的日常開支並持續服務社區。
紐約東華協會宣布，將於今年12月9日(周三)在曼哈頓華埠舉辦五周年慶典暨籌款晚宴。
東華協會由紐約中華公所前主席于金山創辦，取名寓意「振興華埠東部」。于金山表示，在經歷新冠疫情的重創後，華埠的西半部現已逐漸走出陰影，然而包厘街(Bowery)以東的區域仍不盡人意。協會所在的東百老匯怡東商場，昔日一舖難求，如今卻人氣不振，連水電基礎設施都難以保障，協會辦公室冬冷夏熱。有感於此，2021年他卸任中華公所主席後，便來到東百老匯創辦東華協會，旨在服務社區，並期待其重振。
于金山介紹，東華協會成立以來的主要責任包括呼籲維護街道治安、推動市府在華埠植樹、免費派發食品以及幫助華人公民完成選民登記，其他服務內容還包括為高中生提供實習機會、與律所合作提供社區法律服務，以及聯合民代設置服務站點等。五年來，周邊街道的遊民和癮君子顯著減少，華人社區的政治參與和投票率也有所提升。
目前，東華協會的全部職員均為義工，但辦公室的房租、水電、通訊以及雜項支出仍須穩定財源負擔。于金山透露，雖然努力節省，但仍有時負擔不起租金。
因此，東華協會宣布，將首次面向社會募捐。籌款會定於12月9日下午6時，地點為曼哈頓披露街(Pell St)28號喜運來大酒樓。捐款或贊助事宜詳詢(646)410-6940、或電郵[email protected]。
因為協會成立5年後，雖然持續提供社區服務，但辦公室的房租、水電、通訊與雜項支出仍需穩定財源，甚至有時難以負擔租金，因此決定首次公開募捐。 東華協會由紐約中華公所前主席于金山創辦，名稱寓意為振興華埠東部。他在卸任後於2021年到東百老匯設會，希望改善包厘街以東地區的社區狀況。 協會主要推動街道治安、協助市府在華埠植樹、免費派發食品、協助華人公民登記投票，並為學生提供實習、合作律所法律服務及民代服務站點等。
精華 FAQ
因為協會成立5年後，雖然持續提供社區服務，但辦公室的房租、水電、通訊與雜項支出仍需穩定財源，甚至有時難以負擔租金，因此決定首次公開募捐。
東華協會由紐約中華公所前主席于金山創辦，名稱寓意為振興華埠東部。他在卸任後於2021年到東百老匯設會，希望改善包厘街以東地區的社區狀況。
協會主要推動街道治安、協助市府在華埠植樹、免費派發食品、協助華人公民登記投票，並為學生提供實習、合作律所法律服務及民代服務站點等。
上一則
9間空1間 紐約逾1.6萬店面空置創新高
下一則