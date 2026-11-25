皇后學院將利用75萬元補助更換音樂廳座椅。(皇后學院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區長理查茲宣布撥款約720萬元，改善4所CUNY院校的校園設施，其中皇后學院、皇后區社區學院等將受惠。

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)23日宣布，將撥款約720萬元，改善區內四所紐約市大(CUNY)系統院校的校園設施，包括翻修游泳池、更新表演藝術空間及改善無障礙設施 。其中，法拉盛 皇后學院(Queens College)獲得75萬元，將用於更換校內兩座音樂廳的座椅。

理查茲當天在皇后區社區學院(Queensborough Community College)與各校代表共同宣布這項計畫。這筆經費將列入2027財年預算，也是他上任以來，單一年度投入皇后區市立大學院校最多的一次。

四所學校中，皇后區社區學院獲得的經費最多，約303萬元，將用於翻修Robert F. Kennedy Hall內的游泳池。校長曼吉諾(Christine Mangino)表示，游泳池已使用多年，設施逐漸老舊，池底甚至出現裂縫。整項翻修工程預估需要1700萬元，此次撥款將作為工程經費的一部分。

理查茲表示，希望游泳池整修完成後，不僅能提供學生使用，也能開放更多游泳課程及水上安全訓練，讓附近居民受惠，並提供救生員培訓機會。

位於長島市的拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)則獲得200萬元，將用於更新劇場、音樂及影視製作等教學設施。校長亞當斯(Kenneth Adams)表示，改善這些空間後，學生將能使用更完善的設備進行創作與實作。同樣位於長島市的市大法學院(CUNY School of Law)獲得150萬元，將用於改善校舍一樓入口的無障礙設施，讓行動不便的學生、教職員及訪客進出更加方便。

至於法拉盛皇后學院，則將利用75萬元更換Recital Hall及LeFrak Concert Hall的座椅。這兩座音樂廳除了供學生演出，也經常舉辦對外開放的音樂會及文化活動，整修後可望讓觀眾有更舒適的觀賞環境。