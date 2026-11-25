晶片大廠輝達(Nvidia)宣布恢復黃仁勳的執行長職務，先前引發其辭職的中國間諜疑雲卻尚未平息。美國華人組織百人會(Committee of 100)亦在近日發表更新聲明，呼籲媒體在報導國家安全指控時，嚴格區分事實、推測與尚未證實的指控，避免個別案件使全美550萬華裔受到集體懷疑。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 百人會就黃仁勳涉間諜疑雲發聲，要求媒體嚴格區分證據與指控，避免未證實報導牽連全美華裔社群並重演歷史傷害。

晶片大廠輝達(Nvidia)近日宣布恢復黃仁勳 的執行長職務，先前引發其辭職的中國間諜 疑雲卻尚未平息。美國華人組織百人會(Committee of 100)日前發表更新聲明，呼籲媒體在報導國家安全相關指控時，嚴格區分事實、推測與尚未證實的指控，避免個別案件使全美550萬華裔 受到集體懷疑。

事件源於「紐約時報」此前引述美國官員消息報導，一名與黃仁勳關係密切的中國籍女子，被懷疑是中國情報機構的線人。黃仁勳其後承認與該女子存在婚外關係。

不過，該女子是否確實為中國情報機構工作，至今仍存爭議。百人會援引CNN報導指出，美國官員對於證明該女子受到中國情報機構招募的證據是否充分，存在不同意見。「華盛頓郵報」則曾報導，美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)在整理中央情報局(CIA)相關情報時，使用了比原始情報更為肯定的措辭。

百人會表示，對黃仁勳復職，以及輝達董事會認為其復職「不構成國家安全風險」的說法，均不持立場。組織關注的是媒體如何報導事件，以及相關指控可能對整個華裔社區造成的影響。

「對於指控，媒體報導的確定程度，不應超過證據所能支持的範圍。」百人會指出，新聞媒體有責任調查涉及國家安全的疑點，但同樣必須清楚交代哪些是已知事實、哪些仍屬指控，以及不同消息來源之間的分歧。

聲明回顧多起歷史案例，包括1999年的李文和(Wen Ho Lee)案。當時，這名洛斯阿拉莫斯國家實驗室科學家在媒體報導中被廣泛懷疑從事間諜活動，並遭單獨監禁九個月。最終，檢方撤銷59項指控中的58項，法官也就其遭拘禁的方式道歉。「紐約時報」事後承認，部分報導未達該報自身的新聞標準。

另一案例是華裔水文學家陳霞芬(Sherry Chen)，她於2014年因涉嫌竊取政府敏感資料而被捕，檢方其後在審判前撤銷全部指控，聯邦政府最終支付約180萬元達成訴訟和解。

百人會強調，並非認為黃仁勳事件與上述案件相同，而是提醒媒體，存在缺陷的新聞報導不僅傷害當事人，也可能加深社會對特定族群的刻板印象。

聲明指出，從排華時代到聯邦政府的「中國行動計畫」(China Initiative)，華裔美國人及華人移民長期因族裔背景、與中國的聯繫而面臨懷疑。針對某個人的指控，不能被視為針對全體華裔的證據。

百人會並向新聞媒體提出多項建議，包括確保標題與證據相符、提高匿名消息來源的透明度、審視政府官員及情報機構的消息來源與動機，並明確區分中國政府、中國公民及華裔美國人。