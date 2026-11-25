松柏之家社區服務中心日前舉辦感恩節午宴，吸引300人到現場共襄盛舉。(松柏之家社區服務中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 松柏之家社區服務中心舉辦感恩節午宴，300多人同慶，並以抽獎送出200多隻火雞和烤雞，讓長者團聚敘舊，也獲多位民代與社區夥伴支持。

松柏之家社區服務中心日前舉辦感恩節 午宴，感謝社區的大力支持，當日共有該中心會員和各界嘉賓300多人出席這次活動。松柏之家社區服務中心也以抽獎的方式，在現場共派發了200多隻火雞和烤雞。

松柏之家在布碌崙 (布魯克林 )有四家社區服務中心，平時會員分散在各中心活動，感恩節午餐為長者提供了一個聚首的機會，大家一同用餐、話家常，提前慶祝感恩節，這也是一個社區老友敘舊並結識新朋友的好機會。

松柏之家總裁兼行政總裁陳偉儀在這次活動上表示，「感恩節是彼此問候、坐下來聊聊天的好機會。簡單一句『最近好嗎？』就能讓人感受到有人惦記。社區的情誼，就是在這些日常的往來中慢慢建立起來的」。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、市議員莊文怡和阿維萊斯(Alexa Avilés)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，以及紐約市警察局第62分局的代表都出席了這次活動。幾位民代和警方代表在致辭中都表示，感恩節是美國傳統節日，他們祝福長者感恩節快樂、身體健康，也感謝松柏之家社區服務中心多年來在服務社區和長者上做出的貢獻。

松柏之家感謝第一保健(Healthfirst)贊助午宴，以及各商會和社區合作夥伴慷慨捐贈禮物，讓會員滿載而歸。抽獎活動是這次午宴的重頭戲，松柏之家與民選官員及商會代表共同提供的200多隻火雞和烤雞就是抽獎活動的獎品，多位得獎會員上台領獎並合影留念，將這份節日禮物帶回家，與家人和朋友分享。