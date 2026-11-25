紐約亞裔律師協會攜手華策會為8大道居民派發蔬果。(松柏之家社區服務中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約亞裔律師協會與華策會布碌崙分會在8大道舉辦感恩節關懷日，聯同多個機構向長者、低收入及有需要家庭派發300多份蔬果。

紐約亞裔 律師協會(AABANY)攜手華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會(CPC Brooklyn)，日前共同舉辦了「感恩節 社區關懷日」，向社區居民免費派發300多份新鮮蔬果。松柏之家社區服務中心(Homecrest)、紐約親子互助會(PCR)和布碌崙華聯會(UCA Brooklyn)是這次活動的共同協辦方。

這次活動在位於8大道4101號的華策會 布碌崙分會門前舉行，紐約亞裔律師協會的30名義工一早就到場準備，當中包括法學院學生、律師和法官。華策會和各協辦機構的職員和義工分工合作，有人分裝蔬果、有人協助居民登記，還有人負責在現場派發蔬果，各司其職、整齊有序。前來領取蔬果的居民包括長者、低收入家庭成員、單親家庭及有特殊需要家庭的成員。

松柏之家的職員為領取蔬果的居民辦理登記。(松柏之家社區服務中心提供)

紐約州高等法庭上訴庭法官萬泰妮(Lilian Wan)和紐約市刑事法庭法庭律師吳國基(Kwok Kei Ng)代表紐約亞裔律師協會參加了這次活動，他們在現場把一袋袋蔬菜水果送到有需要者手裡。而剛當選第17區州參議員賀立寧也參加了這次派發蔬菜水果的活動。

市刑事法庭法庭律師吳國基將蔬果送到長者手裡。(松柏之家社區服務中心提供)

「日常我們在律所和法庭工作，這次很高興能和社區夥伴一起當義工，在日落公園和居民見面。親手把一袋袋蔬果交到街坊手上，看到他們的笑容，我們也很感動，」萬泰妮和吳國基在現場表示，「感謝各社區夥伴一早到場幫忙，讓我們能向街坊送上一聲節日問候，也讓大家帶些新鮮蔬果回家，為感恩節餐桌添一道菜。」

紐約州高等法庭上訴庭法官萬泰妮將蔬果送到長者手裡。(松柏之家社區服務中心提供)