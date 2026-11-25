Time Out公布2026年「全球28條最酷街道」榜單，布碌崙大西洋大道排名第17，是紐約市唯一入選的街道。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： Time Out公布2026年全球最酷街道榜，布碌崙大西洋大道以濱水區至巴克萊中心路段排名第17，成為紐約市唯一入榜街道。

生活風格媒體「Time Out」公布2026年「全球28條最酷街道」榜單，布碌崙 (布魯克林 )大西洋大道(Atlantic Avenue)排名第17，是紐約市 唯一入選的街道。今年上榜路段從東河濱水區延伸到巴克萊中心(Barclays Center)，約1.5哩長，獲評為連接新舊紐約的活力街區，阿拉伯雜貨店、麵包坊和藝廊、咖啡館、二手店比鄰而立。

在這個名單中，美國排名最高的是名列第12名的費城東帕辛克大道(East Passyunk Avenue)，全球第一則由泰國曼谷宋瓦路(Song Wat Road)奪得。

大西洋大道全線從布碌崙高地的東河濱水區一路延伸到皇后區牙買加(Jamaica)，不過這次排名只評選濱水區到巴克萊中心這段約1.5哩的路段，途經布碌崙高地、Cobble Hill、Boerum Hill、布碌崙市下城和展望高地(Prospect Heights)等社區。

Time Out撰稿人阿斯金納西(Rachel Askinasi)寫道，「如今，這一帶的阿拉伯雜貨店、麵包坊和餐廳，與小型藝廊、新式咖啡館、二手店、家居用品店和一家玩具店並存」。她表示，街上不僅有辦事的居民、穿梭社區之間的遊客，也有專程來逛一下午的紐約客，組成相當多元。

榜單也推薦了沿線多家店，包括葉門咖啡館(Yemen Cafe & Restaurant)、法式餐館French Louie、猶太熟食店Mile End Deli、二手店Out of the Closet，以及氣氛溫馨的酒吧Long Island Bar和Someday Bar。

這份榜單由Time Out全球各城市編輯和在地專家評選，入榜街道遍布各大洲，包括塞內加爾達卡(Dakar)的Corniche des Almadies、南非德班(Durban)的佛羅里達路(Florida Road)、芬蘭赫爾辛基(Helsinki)的瓦薩街(Vaasankatu)和香港摩囉上街(Upper Lascar Row)等。

奪得榜首的曼谷宋瓦路原是當地的舊商業中心，近年精品咖啡館、獨立藝廊和設計選物店相繼進駐，加上藝術家帶動文化復興，已轉型成全市最潮的去處。