紐約大都會藝術博物館與上海博物館日前在上海簽署為期10年的合作協議，將進一步擴大雙方在展覽策畫、藝術品借展、學術研究及專業人員交流等領域的合作。(The MET提供)

AI摘要 文章摘要整理： 大都會藝術博物館與上海博物館簽下10年協議，將擴大策展、借展、研究與人員交流，並持續推出雙方共同策畫的重點展覽。

紐約大都會 藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)與上海博物館日前在上海簽署為期10年的合作協議，將進一步擴大雙方在展覽策畫、藝術品借展、學術研究及專業人員交流等領域的合作。除規畫在紐約及上海共同舉辦展覽，兩館也將探索建立長短期藏品借展機制，以持續逾40年的合作關係。

簽約儀式在上海博物館人民廣場館舉行，由大都會藝術博物館館長兼行政總裁霍林(Max Hollein)與上海博物館館長褚曉波共同簽署合作備忘錄(MOU)。

根據上海博物館公布的協議內容，雙方未來10年將探索在上海舉辦由大都會策畫的巡迴展覽，並在紐約和上海共同策畫新展。在藏品交流方面，除一般短期借展外，也將研究多年期借展的可行性，包括大都會向上海博物館人民廣場館改造後的「世界文明」展廳提供館藏。此外，兩館還計畫推動策展人及其他專業人員交流，促進研究與館藏管理經驗分享。

霍林表示，兩館數十年的合作植根於藝術能夠促進不同文化相互理解的共同信念。他指出，上海博物館近年的發展及擴建令人印象深刻，新協議反映大都會致力讓館藏接觸更廣泛的國際觀眾，並透過學術研究及國際合作深化文化交流。

褚曉波則表示，兩館的合作建立在長期互信之上，協議將進一步推動館藏、展覽及學術研究合作，讓中國觀眾接觸世界藝術珍品，同時向國際觀眾介紹中國文化與藝術。

兩館合作可追溯至1980年，當時上海博物館參與大都會主辦的「偉大的中國青銅時代」展覽。此後雙方多次互借藏品，包括大都會1992年的董其昌藝術展、2010年的忽必烈與元代藝術展，以及上海博物館2012年的美國收藏中國古代書畫展等。

2025年，兩館首次以聯合主辦方身分推出「鎔古鑄新——宋元明清銅器藝術」特展，匯集全球多家博物館約200件作品，先在紐約展出，隨後於上海展出至今年3月。

新協議簽署後，兩館最新合作的「環宇璀璨：大都會藝術博物館珠寶珍藏展」18日起在上海博物館東館展出，展期至明年5月5日。展覽包括大都會館藏192件或組珠寶珍品，涵蓋古埃及、希臘羅馬及亞洲、美洲等不同文明，並結合20餘件中國古代珠寶文物，呈現珠寶與身分、權力及文化信仰的關係。

此外，大都會還將借出五件重要作品，參與上海博物館12月19日開幕的「大音希聲：八大山人誕辰400周年書畫藝術大展」。