王嘉廉社區醫療中心與紐約東華協會日前聯合舉辦「關愛身心，促進健康生活」免費健康講座，吸引百餘名社區居民參與。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 王嘉廉社區醫療中心與紐約東華協會舉辦健康講座，教導餐盤搭配、主食選擇與情緒管理，並介紹白卡變動、當日看診及醫療協助資源。

王嘉廉社區醫療中心與紐約東華協會日前聯合舉辦「關愛身心，促進健康生活」免費健康講座，吸引百餘名社區居民參與。醫療中心經理楊澄雨(Chengyu Yang)從日常餐盤搭配談起，介紹飲食、運動及情緒管理，並說明免費戒菸、B型肝炎篩檢與醫療保險 申請協助等資源，提醒居民留意即將實施的白卡 新規。必達白安律師事務所經理羅亦純也出席。

楊澄雨教居民將一個餐盤分成三個部分：一半放非澱粉類蔬菜，另兩個四分之一分別放蛋白質與穀物等碳水化合物食物，讓民眾不用複雜計算，也能掌握一餐的搭配比例。

談到主食選擇，她鼓勵居民以糙米、全穀物等取代部分精製白米與白麵製品，並向現場提問，馬鈴薯、番薯和玉米應放在餐盤哪一部分。她解釋，這些食物雖屬植物性食材，但澱粉含量較高，安排餐盤時應計入碳水化合物的份量。

楊澄雨介紹中心的當日看診服務，表示感冒、咳嗽等有即時看診需要的民眾，可先致電詢問，中心會盡量安排當天就診。講座另一重點是聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)資格及規定的變動，中心表示，可協助民眾取得政策資訊及辦理醫療保險申請，讓居民及早確認自身情況，準備所需文件。

同日，東華協會在必達‧百安律師事務所贊助下，向華埠長者派發100份烤雞，提前慶祝感恩節，兩位百歲人瑞也領取烤雞同樂。東華協會義工張雪英表示，向社區居民派發感恩節烤雞已成為協會的傳統，希望讓長者省去準備火雞的工夫，輕鬆享受節日。

羅亦純表示，看到長者喜歡烤雞，贊助方亦感欣慰。她說，律師樓服務社區已有11年，每年與東華協會合作舉辦節慶活動，有意查詢9／11恐襲事件補償申請等事宜的居民，可致電中文服務專線(212)658-1763。

談到看診可能需要等待的情況，楊澄雨介紹中心的當日看診服務，表示感冒、咳嗽等有即時看診需要的民眾，可先致電詢問，中心會盡量安排當天就診。(記者范航瑜╱攝影)