紐約市議會副議長黃敏儀日前在法拉盛舉辦年度感恩節火雞發放活動。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 黃敏儀在法拉盛舉辦年度感恩節火雞發放活動，向低收入家庭、公共住房居民及社區組織分發500隻火雞與蔬菜，盼在物價高企之際減輕節日負擔。

紐約市議會副議長黃敏儀(Sandra Ung)日前在法拉盛 舉辦年度感恩節 火雞發放活動，向第20選區的低收入 家庭、公共住房居民及社區組織分發共500隻火雞，並提供數百磅新鮮蔬菜，協助有需要的居民減輕節日期間的食品開支，與家人共度感恩節。

隨著食品及日常生活用品價格持續高企，不少家庭面臨經濟壓力，節日期間的額外支出更是一筆負擔。黃敏儀表示，希望透過每年舉辦的火雞發放活動，讓更多家庭不必為準備感恩節晚餐而煩惱。

「感謝社區合作夥伴的慷慨支持，讓我們能夠幫助正面臨經濟困難的家庭」，黃敏儀說，免費火雞雖然只是一份小小的心意，卻能讓居民在節日期間少一分憂慮、多一分安心。

黃敏儀自上任以來，每年均舉辦感恩節火雞發放活動，今年獲得法拉盛華人工商促進會、H Mart超市、達美航空(Delta Air Lines)、Metropolitan Park、Met Council及法拉盛商業改進區(Flushing BID)等企業與組織支持。500隻火雞分別送往社區非營利機構、食物銀行、紐約市房屋局(NYCHA)公共住房居民及有需要的選民手中，其中H Mart捐贈了100隻火雞。

法拉盛華人工商促進會代表杜彼得表示，該會早在16年前便開始向社區發放火雞，近年與黃敏儀合作，持續將節日物資送到有需要的居民手中。

除火雞外，黃敏儀辦公室今年還與非營利組織UA3合作，向居民提供數百磅洋蔥、馬鈴薯及高麗菜，讓領取物資的家庭能準備更豐富的感恩節餐點。

黃敏儀感謝所有贊助企業、非營利組織及社區義工的協助，她表示，感恩節不僅是表達感謝的日子，也是向鄰里伸出援手的時刻，「在充滿挑戰的時期，我們比以往任何時候都更需要互相照顧。」