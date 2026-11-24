感恩節送暖 黃敏儀分發500隻火雞助低收入家庭
黃敏儀在法拉盛舉辦年度感恩節火雞發放活動，向低收入家庭、公共住房居民及社區組織分發500隻火雞與蔬菜，盼在物價高企之際減輕節日負擔。
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黃敏儀在法拉盛舉辦年度感恩節火雞發放活動，向低收入家庭、公共住房居民及社區組織分發500隻火雞與蔬菜，盼在物價高企之際減輕節日負擔。
紐約市議會副議長黃敏儀(Sandra Ung)日前在法拉盛舉辦年度感恩節火雞發放活動，向第20選區的低收入家庭、公共住房居民及社區組織分發共500隻火雞，並提供數百磅新鮮蔬菜，協助有需要的居民減輕節日期間的食品開支，與家人共度感恩節。
隨著食品及日常生活用品價格持續高企，不少家庭面臨經濟壓力，節日期間的額外支出更是一筆負擔。黃敏儀表示，希望透過每年舉辦的火雞發放活動，讓更多家庭不必為準備感恩節晚餐而煩惱。
「感謝社區合作夥伴的慷慨支持，讓我們能夠幫助正面臨經濟困難的家庭」，黃敏儀說，免費火雞雖然只是一份小小的心意，卻能讓居民在節日期間少一分憂慮、多一分安心。
黃敏儀自上任以來，每年均舉辦感恩節火雞發放活動，今年獲得法拉盛華人工商促進會、H Mart超市、達美航空(Delta Air Lines)、Metropolitan Park、Met Council及法拉盛商業改進區(Flushing BID)等企業與組織支持。500隻火雞分別送往社區非營利機構、食物銀行、紐約市房屋局(NYCHA)公共住房居民及有需要的選民手中，其中H Mart捐贈了100隻火雞。
法拉盛華人工商促進會代表杜彼得表示，該會早在16年前便開始向社區發放火雞，近年與黃敏儀合作，持續將節日物資送到有需要的居民手中。
除火雞外，黃敏儀辦公室今年還與非營利組織UA3合作，向居民提供數百磅洋蔥、馬鈴薯及高麗菜，讓領取物資的家庭能準備更豐富的感恩節餐點。
黃敏儀感謝所有贊助企業、非營利組織及社區義工的協助，她表示，感恩節不僅是表達感謝的日子，也是向鄰里伸出援手的時刻，「在充滿挑戰的時期，我們比以往任何時候都更需要互相照顧。」
她在法拉盛舉辦年度火雞發放活動，共分發500隻火雞，並另外提供數百磅新鮮蔬菜，包括洋蔥、馬鈴薯及高麗菜，協助家庭準備更完整的感恩節餐點。 火雞分別送往社區非營利機構、食物銀行、紐約市房屋局NYCHA公共住房居民，以及第20選區內有需要的選民，優先協助低收入與經濟困難家庭。 今年活動獲得法拉盛華人工商促進會、H Mart超市、達美航空、Metropolitan Park、Met Council及法拉盛商業改進區等支持，其中H Mart捐贈了100隻火雞。
精華 FAQ
她在法拉盛舉辦年度火雞發放活動，共分發500隻火雞，並另外提供數百磅新鮮蔬菜，包括洋蔥、馬鈴薯及高麗菜，協助家庭準備更完整的感恩節餐點。
火雞分別送往社區非營利機構、食物銀行、紐約市房屋局NYCHA公共住房居民，以及第20選區內有需要的選民，優先協助低收入與經濟困難家庭。
今年活動獲得法拉盛華人工商促進會、H Mart超市、達美航空、Metropolitan Park、Met Council及法拉盛商業改進區等支持，其中H Mart捐贈了100隻火雞。
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