百康仁德醫療集團首席執行官、聯合創始人朴俊醫生(中)，近日在富康醫療2026年度慈善晚宴上榮獲社區健康貢獻獎。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 出身法拉盛移民家庭的朴俊，因童年看診受冷落而投入改善社區醫療，先創辦CityMD，後帶領百康仁德服務華人移民並獲社區健康獎。

一個移民 家庭的孩子陪著母親走進診所，母親剛從炸魚店下班，身上還帶著油煙味，診所工作人員態度冷淡，甚至沒有正眼看他們。那一刻的難堪與無助，深深印在這個孩子的心裡。

多年後，那個曾在診所裡受到冷落的孩子，成為了一名醫生，並成功創辦了多家知名醫療機構。他沒有忘記當年的經歷，把幫助移民社區獲得更好的醫療服務，作為自己的追求。

他就是百康仁德醫療集團(Rendr)首席執行官、聯合創始人朴俊醫生(Richard Park, MD)。近日，朴俊在富康醫療(VNS Health)2026年度慈善晚宴上榮獲Lillian D. Wald獎，表彰他多年來為紐約社區健康，特別是亞裔 移民群體作出的貢獻。

成長經歷 種下改變醫療種子

朴俊在皇后區法拉盛 出生長大，年少時父親經營小生意，母親在餐館打工。和許多移民家庭一樣，他們努力打拚，只希望孩子過得更好。

移民家庭看病有多不容易，很多人都深有體會：英文不好，身體不舒服卻和醫務人員溝通不清；忙著賺錢養家，小病一拖再拖。

母親當年在語言文化方面的障礙，讓朴俊始終記得：無論說什麼語言、從事什麼工作，每個人都值得被尊重、被親切對待。這份信念，成為他日後事業的重要動力。

讓優質醫療走進社區

從醫學院畢業後，朴俊成為一名優秀的急診科醫生。在醫院工作期間，他發現許多患者即使只是需要處理常見急症，也不得不前往醫院急診室，面對漫長的等待和繁瑣的就診流程。

為了改變這種狀況，他創辦了連鎖急診醫療中心(urgent care)CityMD，把方便快捷，且富有人性化的急症護理帶進紐約社區，在朴俊的領導下，CityMD發展為大紐約地區規模領先的緊急護理網絡。

創業成功後，朴俊依然牽掛著像自己父母一樣，為家庭辛苦付出的亞裔移民。

2019年，他與幾位志同道合的創業者，以及一群行醫經驗豐富，並富有遠見的紐約華裔醫生一起，聯合創辦百康仁德醫療集團，希望把分散的華人社區診所整合起來，讓獨立執業的醫生獲得更完善的專業與運營支持，也讓病人享受到更全面、更連貫的醫療服務。

從治病走向長期健康管理

如今，百康仁德已發展成為紐約規模最大的綜合性華人醫療集團，擁有100多家診所，超過270名醫生和助理醫生，覆蓋20個醫學專科，服務近20萬名患者。

對許多華人家庭來說，好的醫療不只是先進的設備，更是看病時的一份安心：長輩能用熟悉的語言講清病情；糖尿病、高血壓患者有醫生長期跟進；需要專科治療時，也能得到及時轉診和後續照護。

在朴俊的帶領下，百康仁德推動家庭醫生與專科醫生的密切協作，重視疾病預防、早期篩查和慢性病管理，為患者提供更便捷、更連續的長期健康管理。

這正是「價值導向醫療」的意義：幫助患者減少疾病風險和不必要的住院，並改善長期健康狀況。

一份榮譽 也是對社區承諾

朴俊此次獲得的獎項以美國公共衛生護理先驅Lillian D. Wald命名。100多年前，她走進紐約移民社區，為有需要的家庭提供照護。

談及此次獲獎，朴俊表示：「這份榮譽屬於百康仁德團隊的全體成員。我們會繼續努力，讓每一位移民在走進診所時，都能獲得最優質、親切的醫療服務。」

從當年陪母親看病的孩子，到倡導紐約社區健康的醫療領袖，朴俊始終沒有忘記自己的初心：讓每一位病人都被認真傾聽、平等對待、用心照顧——而這也是百康仁德持續服務紐約華人社區的承諾。