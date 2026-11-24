紐約市2026年普通街頭攤販執照候補名單現已開放申請，華埠人力中心也提供免費協助。(人力中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市2026年普通街頭攤販執照候補名單已開放申請，華埠人力中心也提供免費協助，幫助民眾了解資格、程序並完成登記。

紐約市 2026年普通街頭攤販執照候補名單(General Vendor Waitlist)現已開放申請，有意經營街頭攤販生意的民眾可登記候補，申請截止日期為12月16日(周三)。華埠 人力中心(Chinatown Manpower Project)也宣布，旗下商業輔助中心將提供免費申請協助，協助有意創業的民眾了解資格要求及申請程序。

根據市消費者及勞工保護局(DCWP)規定，在紐約市街頭銷售服裝、飾品、玩具及其他一般商品的攤販，通常需要持有普通街頭攤販執照。由於相關執照數量受到限制，市府設有候補名單，讓有意取得執照的人士先行登記，等待日後獲得申請執照的機會。

登記候補名單並不代表立即取得營業許可，申請人仍須等待市府通知，並依照相關程序辦理執照。普通街頭攤販執照與餐車、流動食品攤販所需的許可不同，主要適用於銷售一般非食品商品的街頭攤販。

華埠人力中心表示，此次候補名單開放，為有意從事街頭販售業務的民眾提供機會，但部分申請人可能因語言障礙或不熟悉政府程序而遇到困難。為此，商業輔助中心將免費提供申請諮詢、資格說明及表格填寫協助，幫助民眾了解相關規定，順利完成登記程序。

需要協助的民眾可致電(646)603-7172或(646)410-3394，聯繫華埠人力中心商業輔助中心，地址為曼哈頓華埠企李士提街(Chrystie Street)55號二樓。