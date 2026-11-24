剛贏得州參議會第17選區席位的賀立寧，日前投書感謝選民支持。(賀立寧競選辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 賀立寧感謝選民支持並承諾上任後為南布碌崙爭取教育、交通與小商家資源，同時強調守護社區安全、對抗仇恨。

剛贏得州參議會第17選區席位的賀立寧，日前投書感謝選民支持，並承諾明年1月上任後，將為南布碌崙(布魯克林 )爭取更多資源，包括增設資優班、在社區附近設立特殊高中校區、減輕小商家的罰款負擔，並督促大都會運輸署(MTA )改善表現欠佳的D線和N線地鐵 。

賀立寧本次以近6000票、約15個百分點的差距勝出。賀立寧說，競選之初許多人認為毫無勝算，但選民拒絕負面和不實的攻擊，因為大家想要更好的學校和更安全的地鐵。

賀立寧表示，這場勝選屬於整個社區，也證明美國夢依然存在，他說初到美國時一無所有，是這個國家和城市給了自己教育、事業、家庭和熱愛的社區。20年前曾在州眾議員寇頓(William Colton)辦公室實習，從沒想過同一片社區有一天會把自己送進州參議會，「這是由移民和移民子女組成的社區促成的。」

賀立寧寫道，選民透過選舉結果表達要更安全的社區、更可負擔的生活、更好的學校、更乾淨的街道、可靠的交通，以及為民服務的政府等訊息。而當他進入州議會後，將爭取街道和地鐵安全、支持警察，並與選區各族裔移民、鄰居站在一起，對抗各種形式的仇恨。

政策方面，賀立寧表示，將為長者和兒童爭取更多資源，學童應有更多資優班，以及離家更近的特殊高中校區。海灣公園大道(Bay Parkway)和86街沿線的小商家，也應有公平的發展機會，不該被罰款和繁瑣規定拖垮。D線和N線是地鐵系統表現最差的路線之一，上任後將要求MTA改善。

賀立寧承諾，任何需要幫助的人，不論背景、信仰、政治立場或語言，上任第一天起都能找到敞開的大門，「贏得選舉只是開始，真正的工作現在才開始。」