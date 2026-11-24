紐約州參議會明年將有五名亞裔議員就任，創歷史新高。左起為州參議員劉醇逸、候任州參議員李榮恩、州參議員庫尼、候任州參議員Lisa Kaul及賀立寧。(劉醇逸辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州期中選舉後，州參議會亞裔議員增至5人創下新高，亞裔政治代表性明顯提升，未來將共同推動教育、移民權益與生活成本等政策。

紐約州 3日期中選舉落幕，結果顯示亞裔 在州議會的政治代表性再創新高。明年1月1日新一屆州議會就任後，州參議會將有五名亞裔議員，創下歷來最多紀錄，未來將共同推動教育、移民權益及生活成本等議題。

五名亞裔州參議員包括代表皇后區 第16選區的劉醇逸(John Liu)、曼哈頓第27選區的李榮恩(Grace Lee)、羅徹斯特第56選區的庫尼(Jeremy Cooney)、波啟浦夕(Poughkeepsie)第39選區的Lisa Kaul，以及布碌崙第17選區的賀立寧。其中，劉醇逸與庫尼為現任州參議員，其餘三人則是今年新當選。

劉醇逸表示，亞裔是紐約州人口成長最快的族群之一，如今人口增加，也逐漸反映在各級政府的政治代表性上。

現任州眾議員李榮恩今年成功轉戰州參議會，接替不再尋求連任的卡范納(Brian Kavanagh)。她表示，過去亞裔長期缺席與自身社區相關的政策決策，如今有五名亞裔州參議員，不僅增加代表席次，也能更積極參與政策制定。

她指出，亞裔民選官員過去已成功推動農曆新年及排燈節成為學校假日，並連續四年為亞太裔社區組織爭取經費。未來將持續關注移民家庭、社會福利及小商家權益。

布碌崙第17選區的賀立寧則擊敗共和黨籍現任議員陳學理，他表示，身為第一代亞裔移民，紐約提供他教育與事業發展的機會，如今有責任讓社區聲音在州府被聽見。

代表羅徹斯特的庫尼表示，身為首位在紐約市都會區以外當選的亞太裔州議員，期待與更多亞裔同僚合作。新當選的Lisa Kaul也表示，將致力降低生活成本，為居民爭取更多機會。

隨著三名新議員加入，亞裔在州參議會的席次將由兩席增至五席，成為紐約州亞裔政治參與的重要里程碑。