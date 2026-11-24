洛克菲勒大學攜華策會 辦乙肝系列講座
洛克菲勒大學聯同華策會舉辦乙肝講座，提醒移民社群及早篩查、接種疫苗並定期追蹤，同時介紹脂肪肝風險與後續場次安排。
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洛克菲勒大學聯同華策會舉辦乙肝講座，提醒移民社群及早篩查、接種疫苗並定期追蹤，同時介紹脂肪肝風險與後續場次安排。
洛克菲勒大學與華人策劃協會(CPC)23日在華埠老人中心舉辦乙肝健康講座，由該校博士後研究員洪徐鵬講解乙肝的傳播、篩查、疫苗及治療。
洪徐鵬表示，中國過去是乙肝高流行地區，一度約每十人便有一名慢性乙肝病毒攜帶者，美國患者中也有很大一部分來自亞洲等移民群體。根據美國疾控中心資料，各項估算顯示，全美約有58萬至240萬人感染慢性乙肝，近七成出生於海外。
慢性乙肝若未妥善管理，可能發展為肝硬化及肝癌。美國國家癌症研究所估計，慢性乙肝感染者一生罹患肝癌的風險約為10%至25%，但實際風險會因病毒量、肝硬化、年齡及家族病史而異。
洪徐鵬澄清，乙肝主要經受感染的血液或體液傳播，包括性接觸、共用針具及母嬰傳播，握手、擁抱或同桌吃飯不會造成感染。而乙肝疫苗是預防效果最好的疫苗之一，完成接種並產生足夠保護性抗體後，感染風險極低。
由於慢性乙肝可能多年沒有症狀，他鼓勵民眾請家庭醫生安排篩查。疾控中心建議成年人一生至少接受一次「三項檢測」，包括表面抗原、表面抗體及核心抗體，以判斷是否感染或已獲得保護。
他亦提醒，確診者即使沒有不適，也應依醫囑定期覆診，通常每三至六個月監測病毒量及肝功能，並按個人情況接受肝纖維化和肝癌篩查。
講座也談到日益普遍的脂肪肝，洪徐鵬說，約每三名成年人便有一人可能患有脂肪肝，風險與超重、肥胖、二型糖尿病、血脂異常及高血壓密切相關，早期同樣可能沒有症狀。
系列講座將於12月1日(周二)移師法拉盛華策會南山老人中心，12月8日(周二)在布魯克林(布碌崙)老人中心舉行，均為上午10時至11時，並提供中英雙語資料及廣東話協助。
講座由洛克菲勒大學與華人策劃協會(CPC)合辦，23日在華埠老人中心舉行，並由該校博士後研究員洪徐鵬主講，內容聚焦乙肝傳播、篩查、疫苗及治療。 乙肝主要經受感染的血液或體液傳播，包括性接觸、共用針具及母嬰傳播；握手、擁抱或同桌吃飯不會感染。完成疫苗接種並產生足夠抗體後，保護效果很高。 疾控中心建議成年人一生至少做1次三項檢測，確診者則應每3至6個月監測病毒量與肝功能，並依情況做肝纖維化和肝癌篩查。系列講座還將於12月1日及12月8日續辦。
精華 FAQ
講座由洛克菲勒大學與華人策劃協會(CPC)合辦，23日在華埠老人中心舉行，並由該校博士後研究員洪徐鵬主講，內容聚焦乙肝傳播、篩查、疫苗及治療。
乙肝主要經受感染的血液或體液傳播，包括性接觸、共用針具及母嬰傳播；握手、擁抱或同桌吃飯不會感染。完成疫苗接種並產生足夠抗體後，保護效果很高。
疾控中心建議成年人一生至少做1次三項檢測，確診者則應每3至6個月監測病毒量與肝功能，並依情況做肝纖維化和肝癌篩查。系列講座還將於12月1日及12月8日續辦。
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