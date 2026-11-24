洛克菲勒大學博士後研究員洪徐鵬在華策會華埠老人中心講解乙肝的篩查、治療及日常管理，提醒感染者即使沒有症狀，也應定期覆診。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 洛克菲勒大學聯同華策會舉辦乙肝講座，提醒移民社群及早篩查、接種疫苗並定期追蹤，同時介紹脂肪肝風險與後續場次安排。

洛克菲勒大學與華人策劃協會(CPC)23日在華埠 老人中心舉辦乙肝健康講座，由該校博士後研究員洪徐鵬講解乙肝的傳播、篩查、疫苗 及治療。

洪徐鵬表示，中國過去是乙肝高流行地區，一度約每十人便有一名慢性乙肝病毒攜帶者，美國患者中也有很大一部分來自亞洲等移民群體。根據美國疾控中心資料，各項估算顯示，全美約有58萬至240萬人感染慢性乙肝，近七成出生於海外。

慢性乙肝若未妥善管理，可能發展為肝硬化及肝癌。美國國家癌症研究所估計，慢性乙肝感染者一生罹患肝癌的風險約為10%至25%，但實際風險會因病毒量、肝硬化、年齡及家族病史而異。

洪徐鵬澄清，乙肝主要經受感染的血液或體液傳播，包括性接觸、共用針具及母嬰傳播，握手、擁抱或同桌吃飯不會造成感染。而乙肝疫苗是預防效果最好的疫苗之一，完成接種並產生足夠保護性抗體後，感染風險極低。

由於慢性乙肝可能多年沒有症狀，他鼓勵民眾請家庭醫生安排篩查。疾控中心建議成年人一生至少接受一次「三項檢測」，包括表面抗原、表面抗體及核心抗體，以判斷是否感染或已獲得保護。

他亦提醒，確診者即使沒有不適，也應依醫囑定期覆診，通常每三至六個月監測病毒量及肝功能，並按個人情況接受肝纖維化和肝癌篩查。

講座也談到日益普遍的脂肪肝，洪徐鵬說，約每三名成年人便有一人可能患有脂肪肝，風險與超重、肥胖、二型糖尿病、血脂異常及高血壓密切相關，早期同樣可能沒有症狀。

系列講座將於12月1日(周二)移師法拉盛華策會 南山老人中心，12月8日(周二)在布魯克林(布碌崙)老人中心舉行，均為上午10時至11時，並提供中英雙語資料及廣東話協助。