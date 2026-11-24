紐約市共享單車Citi Bike明年起將調降會員騎乘電動單車的最高費用，會員騎乘電動單車45分鐘以內，每趟最多收取3.65元。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市與Lyft達成協議，將自2027年起把Citi Bike會員電動單車45分鐘內費用上限降至3.65元，並凍結年費與相關費率，同時擴充充電與站點設施。

紐約市 共享單車Citi Bike明年起將調降會員騎乘電動單車的最高費用，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)23日宣布，市府已與營運商Lyft達成協議，自2027年1月19日起，會員騎乘電動單車45分鐘以內，每趟最多收取3.65元，並凍結會員年費及相關費率至2029年，希望減輕民眾的通勤負擔。

根據新規定，收費上限適用於所有Citi Bike會員，包括參加低收入 優惠計畫(Reduced Fare Bike Share)的使用者。若短程騎乘費用原本就低於3.65元，仍按現行費率計算，不會因新制而提高。

目前Citi Bike一般會員使用電動單車，每分鐘收費約27分，騎乘45分鐘可能花費12.15元；若行程進出曼哈頓，則有5.40元的收費上限。新制上路後，不論騎乘路線，只要在45分鐘內還車，最多只需支付3.65元，單趟最高可省下8.50元，降幅超過三分之二。

不過，新優惠僅適用於會員，非會員的騎乘費率不受影響。目前Citi Bike一般會員年費為239元，使用普通單車45分鐘內不需額外付費，電動單車則須另外計費。

市府也宣布，即日起凍結會員年費、電動單車每分鐘收費及超時費率，直到2029年5月26日Lyft與市府的現行合約到期為止。並且，Lyft將配合新制取消原本每年提供會員的60分鐘免費電動單車騎乘額度，因此，雖然長途騎乘的費用可望降低，但原先享有的免費分鐘數也將不再提供。

曼達尼表示，交通費用不應成為市民生活的負擔，希望透過新措施，讓更多人能負擔共享單車，方便往返工作、學校及其他目的地。市交通局長佛林(Mike Flynn)也指出，降低電動單車費用，有助鼓勵更多居民將共享單車作為日常通勤及短程代步工具。

除了調整價格，市府也計畫改善Citi Bike的充電設施。預計從2027年初起，優先在超過130處單車站增設充電設備，讓電動單車停靠時就能充電，減少工作人員逐站更換電池的需求。

市府指出，Citi Bike上月才完成新一波擴建，在布朗士、布碌崙(布魯克林)及皇后區七個社區增設超過230處單車站，增加3700個停車位。隨著站點持續擴張及騎乘費用降低，市府希望讓共享單車成為更多紐約客負擔得起的交通選擇。