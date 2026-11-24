紐約州道路老化問題嚴重，維修費用也一直在持續攀升。(市交通局)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州道路與橋梁老化嚴重，研究估計未來5年交通建設需約600億元，駕駛也因路況不佳每年多花728元，經費與稅負分配引發討論。

紐約州 道路老化問題嚴重，維修費用也持續攀升，最新兩份研究指出，若要改善州內道路及橋梁狀況，未來五年交通建設預算恐需增加至600億元，幾乎是現行規模的兩倍。與此同時，道路失修也讓駕駛付出額外代價，紐約都會區駕駛平均每年因此增加約728元的車輛使用成本。

美國道路與交通建設協會(American Road and Transportation Builders Association，ARTBA)近期發布研究，估計紐約州下一輪五年交通資本計畫需投入約600億元，涵蓋州管道路、橋梁、地方政府交通補助、鐵路及航空等基礎設施。現行2022至2027年交通資本計畫預算為343億元，將於明年春季屆滿。

另一份由企業及勞工團體支持的Rebuild NY Now研究則估計，僅將全州州管道路路面修復至合格標準，未來五年便需295億元，尚未包括橋梁、機場及其他交通建設開支。

ARTBA報告指出，紐約州主要道路的平整度在全美排名第45，另有631座橋梁存在結構缺陷。交通研究組織TRIP今年1月發布的報告則估計，路面不平整每年造成紐約州駕駛額外支出達88億元，其中紐約都會區及長島 駕駛平均每年因此多花約728元。

儘管現行343億元交通計畫已是紐約州史上名目金額最高的投資規模，但建築成本持續攀升，削弱了實際購買力。聯邦統計顯示，過去十年全美公路建設成本幾乎翻倍。此外，2021年通過的聯邦兩黨基礎設施法已於今年9月到期，國會尚未通過接續法案，使未來聯邦交通補助金額存在不確定性。

如何籌措龐大維修經費，也成為爭議焦點。ARTBA報告指出，過去數十年來，汽油稅、車輛管理局規費、過路費及汽車銷售稅等使用者付費收入，在道路建設資金中的占比逐漸下降，州府愈來愈依賴聯邦補助及舉債。

隨著電動車及省油車日益普及，汽油稅收入進一步受到影響。史泰登島學院(College of Staten Island)交通財政教授Jonathan Peters指出，提高汽油稅恐對低收入家庭造成更大負擔，而紐約都會區本已是全美收費道路最密集的地區之一，他建議州府考慮對曼哈頓停車位或網購配送徵收新稅，開拓其他財源。

道路與公共交通之間的資金分配同樣引發討論。前州交通廳第一副廳長Fred Hiffa認為，州府將部分汽油稅、橋梁通行費及堵車費收入用於公共交通，導致道路建設與公共交通資金分配不平衡。