市衛生局長馬丁呼籲六個月及以上市民接種流感疫苗，並提醒勤洗手、在人多的場所考慮戴口罩。(截自視頻會議)

AI摘要 文章摘要整理： 市衛生局指今年流感較往年提早升溫，呼籲6個月以上居民在感恩節與年底聚會前盡快打疫苗，並落實留家、戴口罩與勤洗手等防護措施。

市衛生局近期舉行線上媒體圓桌會，提醒居民今年流感 較前兩季提早升溫，在感恩節及年底假期聚會增加前，應盡早接種疫苗 並做好防護，並示範如何查詢疫情與接種地點，呼籲市民避免帶病赴聚會，保護長者與幼童。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，「生病時請留在家中；若無法留在家中，外出時應戴上口罩」。他呼籲六個月及以上市民接種流感疫苗 ，並提醒勤洗手、在人多的場所考慮戴口罩。衛生局也已推出宣傳活動，希望居民做好預防，不因生病錯過與親友相聚的時間。

據衛生局截至19日的呼吸道疾病數據平台發現，上周6467例較前一周6696例略降，但仍約為去年同期2489例的2.6倍。疫情自9月中起升溫，10月底後增幅加快；最新一周數字回落，不代表流感活動已恢復低水平。

截至14日的一周，法拉盛、清景(Clearview)統計區每十萬人口通報101.76例流感，日落公園為107.79例，分別較全市84.3例高約20.7%及27.9%；班森賀和貝瑞吉則為59.72例，低於全市。華埠未被單獨列為統計區，無法直接判定其疫情是否較高。

負責疾病控制的副局長霍華德(Andrea Howard)對照本季與過去兩季的曲線，說明今年病例上升時間較早，「每個流感季都可能難以預測，疫情不會每年都在同一時間升溫」。霍華德也強調，感染流感卻未就醫、未接受檢測的人，不會出現在這項統計內，實際感染人數可能更高。

衛生局指出，疫苗通常約需兩周建立免疫保護，不宜等到聚會前最後一刻才安排。居民可到nyc.gov/healthmap了解更多疫苗接種信息。

衛生局同時提醒，假期餐桌須防範食源性疾病，處理食物前後及接觸生肉後，應用肥皂與清水洗手至少20秒，生熟食材分開處理；不要清洗生火雞或其他生禽肉，以免水花把細菌濺到廚房其他地方。

冷凍火雞不可放在流理台或熱水中解凍，若用冷水解凍，須以防漏包裝包好，每30分鐘換水，解凍後立即烹煮。火雞及其他禽肉內部溫度須達華氏165度，應以食物溫度計確認，不可只憑肉色判斷。

負責疾病控制的副局長霍華德對照本季與過去兩季的曲線，說明今年病例上升時間較早。(截自視頻會議)