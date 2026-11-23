布碌崙一處工地旁邊一棟3層樓建築物11日下午倒塌，造成至少8人喪命。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙公寓倒塌釀8死後，紐約市擴大檢查涉案工程師王傑明相關工地，皇后區木邊與道格拉斯頓2處因安全缺失遭部分或全面停工。

布碌崙(布魯克林 )公寓倒塌造成八人死亡後，紐約市樓宇局(DOB)擴大調查與涉事工程師有關的全市建築項目，其中，皇后區 木邊(Woodside)及道格拉斯頓(Douglaston)兩處工地，因被查出施工安全問題，已分別遭勒令部分停工。兩處工地均由曾參與布碌崙倒塌事故毗鄰工程的結構工程師王傑明(Jieming Wang，音譯)負責部分設計。

根據Gothamist報導及樓宇局紀錄，位於木邊羅斯福大道56-12號的工地，正在興建一棟六層公寓大樓，緊鄰地鐵7號線。樓宇局檢查員16日到場時，發現一名工人站在室內鷹架 上施工，卻未繫上安全帶，因此下令暫停部分室內工程。

樓宇局文件顯示，王傑明為該項目的結構工程師。工地由與總承包商Green JJ Management及其負責人Danny Chang有關的有限責任公司持有，該公司於2024年11月購入物業。

Green JJ Management行政人員Helena See受訪時表示，公司是從其他開發商接手該項目，原有工程設計也一併購入，並非由他們自行選擇工程師。她表示，自己認為王傑明是一名稱職的工程師，但聽聞布碌崙樓塌事故，仍感到十分不安。

另一處遭勒令停工的工地位於道格拉斯頓小頸大道(Little Neck Parkway)54-47號。該地由紐約豐收靈糧堂(Harvest Church of New York)持有，王傑明負責地基及土方工程設計。

自布碌崙樓塌事故發生後，樓宇局已三度前往該工地檢查。檢查員13日發現，鄰近學校操場上方的防護網鬆脫，工地部分位置也缺少必要的安全護欄，因此勒令暫停所有外牆及外部工程。Gothamist報導，豐收教會未回覆媒體置評請求。

此次擴大稽查源於11日布碌崙弗萊布許(Flatbush)一棟三層公寓倒塌事故。市長曼達尼(Zohran Mamdani)隨後宣布，將對涉及相關工程公司及人員的全市約160處工地展開安全檢查。

據Gothamist查閱市府紀錄，樓宇局已檢查四個行政區至少24處與涉事工程師有關的工地，其中至少五處遭勒令全面或部分停工。王傑明及其位於新澤西州的LMW Engineering Group，涉及至少17處受檢工地的結構、挖掘或施工安全設計。