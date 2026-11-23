市府推出違規罰款減免及合規計畫，協助業主及商戶清理積欠的違規罰款，符合資格者最高可減免75%。(華埠土地信託會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市推出ECB違規罰款減免計畫，符合資格者最高可減75%，華埠團體將舉辦中文說明會協助華人業主與商戶申請。

紐約市 府推出違規罰款減免及合規計畫(ECB Amnesty and Compliance Program)，協助業主及商戶清理積欠的違規罰款，符合資格者最高可減免75%。華埠土地信託會(Chinatown CLT)將與市財政局(DOF)合作，於24日(周二)在曼哈頓華埠舉辦中文說明會，介紹申請資格、減免幅度及欠款處理程序，協助華人 業主與商戶把握限期。

根據市財政局資料，這項為期90天的計畫已於10月13日啟動，將持續至2027年1月10日，主要針對未繳清、已進入法院判決程序的環境管制委員會(ECB)違規罰款，包括市樓宇局(DOB)、市清潔局(DSNY)及市交通局(DOT)等機構開出的違規罰單。市府希望透過減免部分罰款及利息，鼓勵欠款人清償債務並改善違規情況。

減免幅度視個別案件而定，未出席聽證而遭缺席判決者，可獲免除額外罰款及累積利息，但仍須繳付原始罰款；出席聽證後被裁定違規者，則可獲減免25%罰款及全部累積利息。部分案件另須完成整改，並取得相關部門確認，才能享有優惠。

民主黨華埠第65選區B區領袖王鏑呼籲有需要的民眾參與，說明會將由市財政局代表講解如何查詢欠款、確認減免資格、使用網上付款系統，以及完成必要的整改程序，現場並提供中文翻譯，協助受語言障礙影響的華人了解相關規定。活動定於24日下午2時至4時，在曼哈頓華埠勿街(Mott St.)49號聯成公所二樓舉行。