2026麥當勞教育博覽會22日在法拉盛喜來登酒店舉行，主辦單位代表、講師與來賓在台上合影。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 2026麥當勞教育博覽會在法拉盛舉行，聚焦大學申請、AI影響與獎學金資訊，協助華人學生與家長了解升學流程並善用社區資源。

由世界日報 與麥當勞 合辦的「2026麥當勞教育博覽會」22日在法拉盛 喜來登酒店舉行。今年以「大學申請：高中準備與未來趨勢」為主題，邀請前大學招生官、升學顧問與獎學金得主，與學生及家長談人工智慧(AI)對招生的影響、高中各階段如何準備，以及如何尋找獎助學金。

世界日報執行董事李德怡在博覽會開場致詞，鼓勵學生向講師提問，思考哪種校園環境最適合自己。（記者戴慈慧/攝影）

世界日報執行董事李德怡(Tina Lee)在開場致詞時表示，大學申請競爭激烈，過程中又有許多不確定性，本報多年來與麥當勞合作舉辦博覽會，希望透過諮詢，讓華人家庭更了解申請流程、減輕焦慮。她鼓勵學生把握機會向講師提問，也到諮詢攤位和工作坊了解有哪些資源。

學生與家長在麥當勞教育博覽會聽取升學講座，了解高中階段如何準備大學申請。（記者戴慈慧/攝影）

法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)以自己的求學經驗鼓勵學生。她七歲移民美國，在法拉盛讀公立學校，後來就讀紐約市立大學亨特學院及哥倫比亞大學法學院。她回憶，英語並非母語，父母也沒有在美國申請大學的經驗，當時光是弄懂升學流程就讓她感到壓力。她希望有類似經歷的家庭，能透過講座了解如何選校、申請及尋找獎學金。

麥當勞教育博覽會現場設有諮詢攤位，圖為Zeta特許學校代表向到場民眾介紹學校並提供資料。（記者戴慈慧/攝影）

代表麥當勞出席的趙女士(Flora Zhao)說，麥當勞自2008年起舉辦這類教育活動。有些家長移民美國，是希望為孩子提供更多教育機會，她也感謝學生特地挪出周末時間到場，希望他們知道，遇到升學問題時，社區裡有人可以請教，也有資源可用。

前紐約大學招生官、曾任哥倫比亞大學講師的王曾安琪(Serene Wang)指出，生成式AI能把文書寫得流暢，學生更要用具體經歷說明自己做過什麼、從中學到什麼。她建議九年級先多方嘗試，十年級再挑一兩個有興趣的方向深入，十一年級著手了解科系、考試及選校，十二年級再把累積的經歷整理成申請材料。她也提醒家長，選校時可把眼光放到入學之後，想想孩子是否能適應課程、校內有哪些實習資源。

獎學金座談中，紐約市立大學柏魯克學院大四生、麥當勞獎學金得主Yinglin Chen說，她八歲移民美國，從頭學英語。申請大學時，父母因語言障礙難以幫忙，她便自己查資料，也透過高中輔導老師的協助擬定選校名單，並利用申請費減免，讓自己能多申請幾所學校。就讀大學後，她又藉獎學金減輕赴香港城市大學交換一學期的費用負擔。

與她對談的亞太裔獎學金組織(APIA Scholars)資深補助金經理Maria Dolojan說，她審閱申請時，會留意文書能否讓讀者認識學生本人。Yinglin Chen以自己的申請為例，她從紐約市暑期青年就業計畫接觸布碌崙(布魯克林)的社區服務，後來便在文書裡寫下這段經歷，說明她為何想繼續在社區工作。

當天議程也包括金世芸博士主講的高中課業與升學規畫、紐約人壽代理人朱歡主講的教育基金規畫，以及招生顧問Simona Moldovan帶領的免費文書工作坊。獎學金座談以英語進行，主持人也請有需要的家長掃描現場QR碼，選擇中文等語言收看即時翻譯。