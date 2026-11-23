MTA18日公布首份全面性路線圖，計畫在2050年前完成紐約市整個地鐵訊號系統的現代化工程，提出將全長763哩的地鐵訊號設施逐步更換為CBTC的策略。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： MTA公布全面路線圖，計畫在2050年前把紐約地鐵訊號全面升級為CBTC，藉此降低延誤、提升班次與服務可靠度。

大都會運輸署(MTA )近日公布首份全面性路線圖，計畫在2050年前完成紐約市 整個地鐵 訊號系統的現代化工程，提出將全長763哩的地鐵訊號設施逐步更換為「通訊式列車控制系統」(CBTC)的策略。

目前，紐約地鐵系統內不少地方使用的訊號技術已有逾百年歷史，而這項計畫旨在透過更換老舊的訊號設備，為全市地鐵乘客提供更快速、可靠的服務；此外，根據MTA地數據，2025年地鐵所有與設備故障有關的延誤中，有32%是由訊號系統問題造成，平均每月導致逾1萬1000班列車延誤。

CBTC系統利用即時列車位置數據，讓列車能夠以比傳統訊號系統更快的速度行駛，並縮短列車之間的行駛間距；MTA表示，在已安裝CBTC的地鐵路線上，列車行駛速度已提升5%至10%。

MTA表示，近年來已將訊號系統現代化的工程速度提高至原來的四倍，同時將安裝成本降低逾三分之一；根據最新路線圖，MTA預計，每日使用已配備CBTC系統路段的地鐵乘車人次比例，將於2030年升至約27%、2040年達到71%，並於2050年達到100%。

MTA計畫將訊號系統升級工程與採購2400輛新型R262地鐵列車的計畫同步進行，這批新列車在投入服務前，將預先配備CBTC技術，以確保能與現代化訊號系統配合運作。

首階段工程將優先針對布朗士以數字命名地鐵路線的北段進行，這些路段的現有訊號設備已達或超過預期使用年限，預計新訊號系統將於2030年代初期投入服務。

此外，這份路線圖也提出完成以字母命名的路線訊號系統現代化的目標，MTA表示，納入2025至2029年資本計畫的工程，將使超過六成的字母路線完成訊號系統升級；至於後續工程，則將根據訊號設備的使用年限、設備狀況、服務可靠度，以及提升運輸容量的機會等因素，決定優先次序。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，大蕭條時期的訊號設備，不應再存在於21世紀的地鐵系統中，「這份路線圖制定了有系統的計畫，將所有地鐵路線的訊號設備升級至現代化標準，讓我們能夠為所有紐約市民提供更頻密、更可靠的服務。」