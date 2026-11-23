皇后區經濟發展公司(QEDC)與Accessible Travel NYC日前舉辦第二屆紐約無障礙旅遊大會。(皇后區經濟發展公司提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約舉辦無障礙旅遊大會，強調改善交通、住宿與景點服務可兼顧包容性與商機，吸引業界共同打造更友善的旅遊環境。

紐約市 每年可能迎來多達900萬名身心障礙遊客，如何改善交通、住宿及景點的無障礙服務，成為旅遊業拓展市場的重要課題。皇后區 經濟發展公司(QEDC)與Accessible Travel NYC日前在皇后區公所舉辦第二屆紐約無障礙旅遊大會，吸引逾80名業界代表參與，探討如何兼顧旅客需求與商業發展。

皇后區經濟發展公司(QEDC)與Accessible Travel NYC日前舉辦第二屆紐約無障礙旅遊大會。(皇后區經濟發展公司提供)

大會以「無障礙行動：打造包容性旅遊經濟」為主題。紐約市長身心障礙人士事務辦公室主任阿加瓦爾(Nisha Agarwal)表示，每年可能有多達900萬名身障人士造訪紐約，政府、企業及身障社群應共同合作，打造更具包容性的旅遊環境。

QEDC執行長古特曼(Ben Guttmann)說，「紐約屬於每一個人」，改善無障礙設施不僅能讓身障旅客受益，也有助提升所有遊客的體驗。他認為，旅遊業者應思考如何在提供更完善服務的同時創造商機，讓無障礙設計成為產業發展的一部分。

皇后區經濟發展公司(QEDC)與Accessible Travel NYC日前舉辦第二屆紐約無障礙旅遊大會。(皇后區經濟發展公司提供)

無障礙資訊也與遊客參與度密切相關。曼哈頓 觀景景點SUMMIT One Vanderbilt全球行銷經理Amanda Wierbowski分享，該景點無障礙資訊網頁的互動率達97%，高於整體網站的72%，顯示提供清楚、易於取得的資訊，有助旅客了解設施並規畫行程。

除了景點資訊，交通銜接也是無障礙旅遊的重要環節。大都會運輸署(MTA)、紐約渡輪(NYC Ferry)、拉瓜地亞機場營運合作機構及紐約與新澤西港務局代表在座談中，探討如何改善不同交通系統的無障礙服務，讓身障旅客從抵達機場到前往景點的過程更加便利。

酒店與會展產業也分享相關經驗。曼哈頓卡萊爾酒店(The Carlyle)介紹如何透過包容性職場文化改善服務，賈維茨會展中心(Javits Center)及活動策畫業者則討論如何在會議與大型活動中納入不同參與者的無障礙需求。活動最後呼籲與會企業及機構找出可落實的改善措施，從交通、住宿到活動規畫逐步提升服務，讓紐約成為更友善的旅遊目的地。