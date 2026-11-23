法拉盛雙十慶圓滿 大紐約僑界設宴謝籌備團隊
大紐約皇后區僑界為雙十國慶舉辦感謝會，回顧自7月籌備至法拉盛升旗慶典的過程，並肯定僑團動員與海外僑胞對台灣的支持。
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大紐約皇后區僑界為雙十國慶舉辦感謝會，回顧自7月籌備至法拉盛升旗慶典的過程，並肯定僑團動員與海外僑胞對台灣的支持。
大紐約皇后區僑界慶祝雙十國慶籌備委員會舉行感謝會，向參與中華民國115年國慶活動籌備及執行的僑團、委員與工作人員致謝。籌委會主任委員王金智、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強大使及紐約華僑文教服務中心主任王怡如出席，回顧從夏季籌備到10月法拉盛升旗典禮的過程，也期盼明年有更多年輕人參與。
王怡如說，從7月首次籌備會到9月敲定活動安排，王金智與籌委會秘書長多次帶著委員利用晚間到僑教中心開會，逐一討論場地、活動流程及安全規畫。她感謝各僑團動員參與，讓民眾透過藝文表演和美食認識台灣，也表示僑教中心將繼續支持僑團辦理活動。
王金智回憶，活動前一兩天還打雷，籌備團隊一度商量是否要買雨衣，所幸當天戶外典禮順利舉行。他感謝各僑團「出錢的出錢，出力的出力」，也盼大家明年繼續參與。李志強則說，國慶活動讓年輕一代看見，即使離開台灣多年，海外僑胞仍與台灣保持緊密連結。
今年皇后區的國慶活動從7月開始籌備。8月6日，王金智率14名委員拜會紐約中華公所主席伍銳賢，邀請他出席法拉盛慶典。到了9月，皇后區籌委會陸續敲定場地布置、美食攤位及典禮流程。
10月3日的慶典在法拉盛公立第20小學舉行，黃埔陸軍官校旗隊帶領各僑團進場，與會者在操場唱國歌、升起中華民國與美國國旗，隨後參加室內慶祝大會、文化表演及台灣美食博覽會。據僑委會統計，當天共有22個僑團、近千名僑胞及民眾參與。
感謝會主要是向參與中華民國115年國慶活動籌備與執行的僑團、委員及工作人員致謝。王金智、李志強大使及王怡如等人均出席，並回顧整體籌備歷程。 活動自7月首次籌備會展開，9月敲定場地、美食攤位與典禮流程。王金智與秘書長多次晚間到僑教中心開會，逐一討論場地、流程及安全規畫。 10月3日慶典在法拉盛公立第20小學舉行，由黃埔陸軍官校旗隊帶領進場，進行唱國歌與升旗，並有文化表演及台灣美食博覽會，共22個僑團、近千人參與。
精華 FAQ
感謝會主要是向參與中華民國115年國慶活動籌備與執行的僑團、委員及工作人員致謝。王金智、李志強大使及王怡如等人均出席，並回顧整體籌備歷程。
活動自7月首次籌備會展開，9月敲定場地、美食攤位與典禮流程。王金智與秘書長多次晚間到僑教中心開會，逐一討論場地、流程及安全規畫。
10月3日慶典在法拉盛公立第20小學舉行，由黃埔陸軍官校旗隊帶領進場，進行唱國歌與升旗，並有文化表演及台灣美食博覽會，共22個僑團、近千人參與。
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