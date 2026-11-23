皇后區雙十國慶籌委會主任委員王金智在感謝會上致詞，感謝各僑團及工作人員協力籌辦今年的國慶活動。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 大紐約皇后區僑界為雙十國慶舉辦感謝會，回顧自7月籌備至法拉盛升旗慶典的過程，並肯定僑團動員與海外僑胞對台灣的支持。

大紐約皇后區 僑界慶祝雙十國慶籌備委員會舉行感謝會，向參與中華民國115年國慶活動籌備及執行的僑團、委員與工作人員致謝。籌委會主任委員王金智、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 大使及紐約華僑文教服務中心主任王怡如出席，回顧從夏季籌備到10月法拉盛 升旗典禮的過程，也期盼明年有更多年輕人參與。

皇后區雙十國慶籌備委員、僑團代表及與會嘉賓在感謝會上合影。（記者戴慈慧/攝影）

王怡如說，從7月首次籌備會到9月敲定活動安排，王金智與籌委會秘書長多次帶著委員利用晚間到僑教中心開會，逐一討論場地、活動流程及安全規畫。她感謝各僑團動員參與，讓民眾透過藝文表演和美食認識台灣，也表示僑教中心將繼續支持僑團辦理活動。

王金智回憶，活動前一兩天還打雷，籌備團隊一度商量是否要買雨衣，所幸當天戶外典禮順利舉行。他感謝各僑團「出錢的出錢，出力的出力」，也盼大家明年繼續參與。李志強則說，國慶活動讓年輕一代看見，即使離開台灣多年，海外僑胞仍與台灣保持緊密連結。

今年皇后區的國慶活動從7月開始籌備。8月6日，王金智率14名委員拜會紐約中華公所主席伍銳賢，邀請他出席法拉盛慶典。到了9月，皇后區籌委會陸續敲定場地布置、美食攤位及典禮流程。

10月3日的慶典在法拉盛公立第20小學舉行，黃埔陸軍官校旗隊帶領各僑團進場，與會者在操場唱國歌、升起中華民國與美國國旗，隨後參加室內慶祝大會、文化表演及台灣美食博覽會。據僑委會統計，當天共有22個僑團、近千名僑胞及民眾參與。