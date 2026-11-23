州長霍楚表示，近期接連發生的科技服務中斷令人不安，但她對紐約州的網路安全及緊急應變能力有信心。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約近期多起系統故障與網攻凸顯數位基礎設施風險，專家呼籲政府與企業強化資安、人才與應變機制，避免小故障擴大成全面中斷。

隨著日常生活愈來愈依賴數位系統，紐約市 民從申請公共服務、使用網路銀行，到出行和通訊，都離不開科技。近期接連發生的系統故障及網路攻擊，也令人關注紐約的數位基礎設施是否安全，以及市府能否應對大規模中斷。

近期事故包括聯邦航空管理局(FAA)系統故障，導致全美航班暫停起飛四小時；摩根大通 的軟體問題也令部分銀行交易延誤。皇后區公共圖書館兩周前則遭勒索軟體攻擊，網站、手機應用程式及多數分館的公共電腦至今仍未完全恢復。

達美航空 (Delta)22日也因飛機重量及平衡計算系統故障，導致全美逾千架次航班延誤；系統其後恢復運作，達美表示，故障並非網路攻擊所致。

專家指出，各類數位系統彼此相連，一處故障便可能波及多項公共服務。約翰傑刑事司法學院副教授旺特(Adam Wandt)表示，人工智能降低了發動複雜網攻的技術門檻；企業若過度依賴自動化，又缺少專業人員監督，也可能在系統升級或資料轉移時釀成事故。

旺特認為，企業不能只靠購買新軟體解決問題，關鍵是聘用專業人才。他也警告，大型企業的系統往往與資安能力較弱的小型供應商相連，一家公司出現漏洞，便可能危及整條供應鏈。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府已明確各部門的應變職責，並與州府、聯邦政府及紐新航港局保持聯絡。州長霍楚(Kathy Hochul)則稱，州府已進行緊急演練，並加強交通、能源及供水等基礎設施的防護。

市議員奧塞(Chi Ossé)提出的1119號提案，要求市府網路司令部與市緊急事務管理局制定人工智能威脅應變計畫，涵蓋預防、應對及災後恢復，並每年檢討更新。提案目前仍在市議會審議。

專家認為，民眾不必把每次服務中斷都視為大規模危機的前兆，但政府和企業也不能掉以輕心；紐約人應保持警覺，無須恐慌。