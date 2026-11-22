「北緯40°—獨立放映」活動21日在法拉盛舉行，放映華人導演王利波的紀錄片「三峽啊」，讓觀眾透過影像回顧三峽工程及其背後的社會變遷。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 王利波在法拉盛放映《三峽啊》並分享創作歷程，談及獨立紀錄片的製作困境、過往作品與近年新片計畫。

「北緯40°—獨立放映」活動21日在法拉盛 舉行，放映華人 導演王利波的紀錄片「三峽啊」，讓觀眾透過影像回顧三峽工程及其背後的社會變遷。這部問世13年的作品再次登上銀幕，王利波也在活動期間分享拍攝經歷、獨立紀錄片的創作環境，以及近年的新片計畫。

王利波表示，此次放映是獨立電影系列活動的一部分，對於作品時隔多年再次與觀眾見面，他表示，並不會特別將放映視為彌補過往遺憾的機會。對他而言，一部作品完成後便繼續投入新的創作，若能獲得更多觀眾關注自然是好事，但影片的傳播程度並非導演能夠完全掌握。

王利波早年曾拍攝記錄唐山大地震相關歷史的「掩埋」，以及關注三峽工程的「三峽啊」。他表示，雖然與部分當年受訪者仍保持私人聯繫，但未曾特別安排後續回訪拍攝。

談及獨立紀錄片的製作環境，王利波指出，美國仍有不少小型放映空間支持獨立電影，儘管觀眾規模有限，創作者也未必能獲得可觀收入，但這些平台仍為作品提供了與觀眾見面的機會。他坦言，籌措資金及組建專業團隊往往需要大量時間，因此更傾向利用現有資源持續拍攝，先將作品完成，再尋求放映機會。

近年來，王利波也拍攝了紀錄片「道·別」，記錄中國知名醫師高耀潔在紐約晚年的生活。他表示，拍攝約三個月後，高耀潔便離世，影片因此留下她生命最後階段的珍貴影像。

目前，王利波正在拍攝兩個新題材，一部聚焦旅居美國的中國詩人，另一部則記錄一名猶太裔畫家及其家族的戰爭經歷。畫家的父親是奧斯威辛集中營倖存者，畫家本人則有越戰經歷，影片將結合兩代人的回憶與歷史影像，呈現戰爭在不同世代留下的記憶與影響。