活動由各分會輪流介紹年度成果。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 海外青年文化大使協會在紐約舉辦年度成果發表暨志工頒獎典禮，三個分會以才藝演出與服務獲獎，肯定青年投入社區並促進交流。

海外青年文化大使協會(FASCA)21日在紐約華僑文教服務中心舉行2026年度成果發表暨志工服務頒獎典禮，紐約、首府及普林斯頓三個分會的青年志工、家長與輔導老師齊聚一堂，透過武術、舞蹈及音樂演出展現才藝，活動並頒發志工服務證書，表揚過去一年積極投入社區服務的青年。

僑教中心主任王怡如表示，11月是感恩的季節，看到三個分會的師生與家長齊聚一堂格外令人感動。她感謝僑界人士及輔導老師在繁忙的工作與生活之餘，仍無償投入時間與資源，為年輕世代搭建展現自我的舞台，也感謝家長長期接送及支持子女參與志願服務。

王怡如說，許多青年在應付繁重課業之餘，仍投入大量時間參與社區服務，累積可觀的志工時數。此次活動除了頒獎，更希望讓不同分會的學生在感恩節前夕輕鬆交流、結識新朋友。中心也為獲獎學生準備美國建國250周年紀念徽章，肯定他們一年的努力。

當天出席嘉賓包括僑務諮詢委員、紐澤西中文學校協會會長戴松昌，僑務委員褚月梅、鍾文忠，以及僑務顧問彭志清等人。活動由各分會輪流介紹年度成果，首府分會帶來室內樂合奏「望春風」及「菊花台」，紐約分會由石宗駒表演武術，並安排童行者歌唱演出；普林斯頓分會則帶來「完美世界」及「星期五晚上」等舞蹈表演。首府分會的簡佑任也演奏蕭邦「幻想即興曲」，展現青年多元才藝。

典禮並頒發美國國會義工獎，表揚首府分會銀獎得主李璐恩及普林斯頓分會銅獎得主陳宥衡。主辦方也向三個分會年度志工服務達40小時以上的學員頒發證書，肯定他們在課業之餘持續投入社區服務的努力。

活動由各分會輪流介紹年度成果。(記者高雲兒╱攝影)

典禮並頒發美國國會義工獎。(紐約華僑文教服務中心主任王怡如提供)

海外青年文化大使協會(FASCA)21日在法拉盛紐約華僑文教服務中心舉行2026年度成果發表暨志工服務頒獎典禮。(記者高雲兒╱攝影)