紐約公共圖書館(NYPL)公布2026年度好書名單，由館員及工作人員選出260本適合成人、青少年與兒童的讀物，並開放逾150種入選書籍的指定電子書或有聲書版本，讓持借書證的讀者免排隊下載，優惠至12月31日(周四)。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約公共圖書館公布2026年度好書名單，入選260本並納入多部華人作家與中國題材作品，同時提供電子書、有聲書與實體贈書服務。

紐約公共圖書館(NYPL)近日公布2026年度好書名單，由館員及工作人員選出260本適合成人、青少年與兒童的讀物，並開放逾150種入選書籍的指定電子書或有聲書版本，讓持借書證的讀者免排隊下載，優惠至12月31日(周四)。對華埠 居民而言，除可在手機上借閱，東百老匯的且林士果圖書館(Chatham Square Library)也提供中文館藏及多種中文語言協助。

今年好書名單涵蓋小說、非小說、圖像小說、詩歌、言情、驚悚與奇幻等類型，包括85本成人讀物、50本青少年讀物、100本兒童讀物，以及25本西班牙文童書。

書單亦收錄多部華人 作家及中國題材作品。成人書單中，馬來西亞華裔 澳洲作家盧俊翔(Siang Lu)的「Ghost Cities」，以中國無人居住的「鬼城」為靈感，交織冒牌中文翻譯員與古代帝王的荒誕故事；香港出生的記者劉奕玲(Yi-Ling Liu，音譯)所著「The Wall Dancers」，則追溯中國網路審查的發展，描寫民眾如何在管制下尋找表達與連結的空間。另一部入選小說「The Poet Empress」以中國古代文化為靈感，結合宮廷權力與詩歌魔法，講述一名女子在禁止女性識字的世界中，秘密學習閱讀、試圖改變命運的故事。

青少年及兒童書單同樣可見華人文化與創作。青少年小說「Deathly Fates」取材自中國趕屍民俗，作者蔡特西亞(Tesia Tsai，音譯)出生於台灣移民家庭，創作靈感來自童年接觸的香港殭屍電影。兒童作品包括華裔作家張小夏(Chanel Miller)描寫校園友誼與自我認同的「The Moon Without Stars」，以及以中國水墨畫風呈現搬家、告別與家庭情感的繪本「Goodbye, Koi」。

且林士果分館的閱讀網站另設「熱門借閱」書目，中國作家余華的「活著」英譯本「To Live」也在其中。完整書單及借閱說明可查詢nypl.org/spotlight/best-books-2026。館方另在七處分館派發逾1000本實體書，包括曼哈頓的華盛頓高地圖書館(Washington Heights Library)。贈書選自今年年度好書名單，涵蓋不同年齡讀者，送完為止。