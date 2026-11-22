亞裔男性及女性持有的資產管理公司，分別占少數族裔及女性企業投資總額的18.87%及1.78%，合計20.65%。(取自市主計長辦公室報告)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市退休基金對亞裔及少數族裔、女性持有資產管理公司的投資持續擴大，亞裔企業金額兩年近倍增，市府並設定2029年前提升相關資產比率至20%。

紐約市 主計長辦公室公布最新年度報告，顯示市府五個公共退休 基金交由亞裔 持有資產管理公司管理或承諾投資的金額，於2026財年增至約62億8000萬元，較上一財年大幅增長47%，兩年來更增加近一倍。

根據市主計長李文(Mark Levine)公布的「2026財年少數族裔及女性企業與新興資產管理公司退休基金投資報告」，截至今年6月30日，五個退休基金交由少數族裔及女性持有企業管理或承諾投資的金額合計303億9000萬元，較上一財年增加38億9000萬元，增幅約14.7%。

這些投資占市府合資格境內主動管理資產的16.19%，高於上一財年的14.6%。其中，亞裔企業的投資及承諾金額達62億8000萬元，占合資格資產3.34%，亦占全部少數族裔及女性企業投資額的20.65%。

與2024財年約32億4000萬元相比，亞裔企業兩年間獲管理的投資及承諾金額增長約94%。其中，亞裔女性持有企業的金額由約4億元增至5億4151萬元。

報告亦項列出相關資產管理公司的投資分布。其中，亞裔全資持有的ARGA Investment Management，獲市府退休基金投資及承諾金額合計21億4000萬元，涉及市教師退休基金、市雇員退休基金及教育局退休基金。

另外，亞裔持股95%的Foresight Global Investors，相關金額約2億9171萬元；亞裔持股51%的One Rock Capital Partners，則獲約4億6922萬元。由亞裔及西語裔共同持有的Clearlake Capital Group，相關投資及承諾金額達14億3000萬元。

市府五個退休基金分別服務市府雇員、教師、警察、消防員及教育局退休人員，截至今年6月底，合計管理資產約3263億元，2026財年扣除費用後的整體投資回報率達13%。

李文表示，擴大與不同背景及新興資產管理公司的合作，不僅是增加投資機會，也有助建立更具韌性的退休基金投資組合。他指出，過去資產管理業的投資機會往往集中於少數大型公司，市府將繼續尋找具備專業能力、但過去較難取得大型機構資金支持的管理團隊。

報告指出，市府計畫在2029年前，將少數族裔及女性企業管理的合資格資產比率提高至20%。