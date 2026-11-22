利博表示，重新培訓已取得相當進展，但公車查票隊恢復執法仍須審慎評估，未來將分階段恢復，並加強主管監督。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： MTA查票隊因兩起公車衝突被查出9人涉違規，當局建議解雇並停職，同時推動配戴攝影機與重新培訓以重建執法。

大都會運輸署(MTA )公車查票隊(EAGLE Team)接連發生與乘客肢體衝突事件，內部調查認定九名查票員違反防止職場暴力政策或未能妥善化解衝突，包括兩名主管。MTA已對九人提出紀律指控，建議全部解雇，並在處分程序完成前無薪停職。與此同時，MTA計畫試辦隨身攝影機、更新查票員制服及增設乘客投訴專線，防止類似事件重演。約350名查票員目前仍暫停外勤執法，待完成重新培訓後逐步恢復勤務。

根據紐約市捷運局總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)提交給MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)的調查報告，九名涉事人員分別涉及10月6日布碌崙B14公車，以及8月6日布朗士 Bx39公車的兩起衝突。調查人員檢視監控影片、社群媒體影像、相關文件及員工訪談後，認定兩起事件均有查票員率先與乘客發生肢體接觸，並採取過度激烈的壓制行動。

其中，10月6日的事件涉及五名查票員。當時，53歲的布碌崙公校訓導主任泰勒(Kyle Taylor)搭乘B14公車上班，因無法出示付款證明，與查票員發生爭執。泰勒表示，他已在前一班公車支付車資，並使用紙本轉乘票換車，並未逃票。現場影片顯示，多名查票員將他推向公車候車亭，隨後壓倒在地。泰勒受傷送醫，並向MTA提出2500萬元索賠。

調查發現，涉事查票員雖然能在訪談中說明曾接受的衝突降溫訓練，實際執法時卻未運用相關技巧，現場主管也未能及時控制局面。此外，查票員未完整、準確地向上級報告事件經過，導致MTA管理層未能及時掌握情況。

利博在近日的MTA董事會會議後表示，調查人員及捷運局管理層均建議對九人採取紀律處分，包括解雇及在處分程序完成前無薪停職。根據工會集體談判協議，相關處分仍須經過正式程序，最終將由獨立仲裁員審理。

兩起事件曝光後，MTA已於10月下旬暫停約350名EAGLE查票隊員的公車外勤執法。針對接連發生的衝突，MTA正重新培訓隊員，包括衝突降溫技巧、情緒管理及與乘客互動方式，並檢討內部事件通報程序。利博表示，重新培訓已取得相當進展，但查票隊恢復執法仍須審慎評估，未來將分階段恢復，並加強主管監督。

此外，MTA計畫試辦查票員配戴隨身攝影機，更新制服，清楚標示查票員姓名及識別號碼，並設立專門投訴熱線，供乘客反映與查票員發生的衝突或不當互動。當局也將徵詢社區對查票員培訓的意見。

儘管部分民選官員及乘客權益團體要求永久取消查票隊，MTA仍計畫保留制度。根據MTA最新數據，今年第三季一般公車逃票率達48.7%，接近每兩名乘客就有一人未付車資。