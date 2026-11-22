布碌崙一棟三層樓公寓發生倒塌事故，隔日現場仍有眾多消防人員持續搜救。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙樓塌案調查指出，鄰近工地開挖、支撐不足與樓宇局長年未理會外牆裂縫，均成為外界批評焦點。

11日造成八人死亡的布碌崙 (布魯克林 )樓塌事件仍在調查中，隔壁貝德福大道2625號(2625 Bedford Ave.)工地的深坑開挖成為重點。這棟樓的外牆裂縫早在2011年就清晰可見，開工前的勘查報告也已示警，市樓宇局(DOB)卻從未就裂縫開罰，只多次因違規招牌開出罰單 。此外，該樓目前已累積多起訴訟，矛頭指向開發商、承包商、設計開挖方案的工程公司，以及多次登上「百大最差房東」榜的業主法拉德(Olufemi Falade)。

根據「紐約郵報」(New York Post)比對發現，這棟近百年磚造公寓的外牆自2011年起出現明顯損傷，此後裂縫逐年擴大，但樓宇局從未開罰或發出警告。2019年5月，樓宇局到現場視察後，反而因為大樓北側違規懸掛廣告看板，開出13張罰單，但北側正是這次倒塌的部分。業主法拉德至今仍積欠17萬元罰款。

市議員艾瑞歐拉(Joann Ariola)批評，樓宇局多年前就看到這些裂縫卻未行動，「這些機構在乎的是好開的罰單，而不是公共安全。」

開工前報告兩度示警

2025年11月，一份提交樓宇局的岩土工程報告建議，如果鄰近建築有裂縫，應該安裝監測儀器追蹤。今年3月的開工前勘查報告更直指，這棟公寓北面外牆「狀況不佳，有明顯裂縫」，施工期間必須監測。

樓宇局未回應公寓是否裝有監測儀器，只表示開挖和支撐方案已通過審查、符合規定。局長蒂加尼(Ahmed Tigani)說，樓宇局會查明倒塌原因，正在聘請獨立工程顧問協助調查，布碌崙地檢辦公室也已介入，將同時清查與這個項目相關公司有關的160多處工地。

工地今年3月拆除既有建物時，曾因防護不足遭勒令停工。拆除承包商無視停工令，4月再被查獲，共被罰1萬2500元。罰款繳清後，工程獲准繼續，9月開始開挖。

工人與房客提告

五名受傷工人提告指出，工地缺乏足夠的擋土牆和支撐，而且在公寓外牆龜裂後仍繼續開挖。代表他們的律師達馬謝克(Jonathan Damashek)指出「支撐工程嚴重不足。」，並指控包括營造管理商在內的被告「把壓低成本看得比公共安全重要」。房客傑克(Dengane Omari Jack)也提告，指他曾向房東反映裂縫，卻被告知無法修復。

設計開挖方案的LMW工程集團(LMW Engineering Group)總裁王傑明(Jieming Wang)，過去多次遭鄰近業主控告，指他的開挖方案導致鄰樓受損，但從未被判有責。他還曾在2017年和2023年兩度獲選參與修訂市府工地稽查法規。曾控告LMW的律師溫恩(Mitchell Winn)對此表示不解。王傑明沒有因這次倒塌被控任何不當行為，也沒有回應置評請求。

而業主法拉德過去10年六度登上市公益維護人辦公室的「百大最差房東」榜，2006年還曾因12棟樓的違規不改善而入獄12天。他和開發商都沒有回應置評請求。