華埠監獄工期陷訴訟爭議，馬泰、李榮恩促市府另尋施工方案。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠監獄因延長工時施工引發居民訴訟並遭法院暫禁，馬泰與李榮恩呼籲市府改採社區支持方案，以兼顧關閉雷克島進度與居民生活影響。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)近日公布關閉雷克島(Rikers Island)監獄計畫，目標在2032年底前，將在押人員轉往四座城區監獄(BBJ)及醫療設施，但華埠 監獄的夜間施工正因居民提告而遭法院暫時禁止。代表華埠的市議員馬泰 (Christopher Marte)及州眾議員李榮恩(Grace Lee)發表聯合聲明，質疑市府能否在不讓居民承受多年夜間施工的情況下，如期完成工程，呼籲重新考慮社區支持的替代施工方案。

兩人在聲明中表示，歡迎市府重申關閉雷克島的承諾以及計畫提出的相關投資，尤其肯定以監禁替代方案、減少不必要的審前羈押、改善法院案件積壓，以及擴大支持性住房和心理健康服務、降低監獄人口的做法。他們認為，這些措施有助建立更人道的司法制度，減少對監禁的依賴。

兩人指出，曼哈頓城區監獄2032年完工的時間表，似乎仍以延長施工時段為前提，而相關施工安排已遭法院發布臨時限制令叫停。他們說，市府至今未能證明，不讓華埠居民忍受多年正常工時以外的施工，也能達成目標，促請當局公平審視社區提出的替代計畫，並與居民合作減輕工程干擾。

爭議源於華埠監獄工地的施工安排。市府10月宣布，為加快工程進度，平日作業時間可延長至午夜，並增加周六施工。堅尼路以南鄰裡聯盟(NUBC)、歡迎來華埠(Welcome to Chinatown)及多名居民隨後向法院提訴，要求阻止非正常時段作業。原告指出，華埠街道狹窄、住宅與商舖緊鄰工地，延長鑽挖和重型車輛作業，將加重居民長期承受的負擔。

曼哈頓州高等法院法官金(Kathy J. King)10月26日頒布臨時限制令，暫禁工地在正常工時之外施工。法院預定12月1日就初步禁制令申請舉行聆訊。

市府此前向法院提出，若不能延長工時，監獄完工時間可能從2032年推遲至2034年，並增加約3億4000萬元成本。市府法律部門主張原告提告過遲。社區方面則認為，不能以趕工為由，將長期施工影響轉嫁給緊鄰工地的居民和商戶。