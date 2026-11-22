布碌崙日落公園58街一棟住宅11月5日發生火災，造成六死九傷，消防局仍在調查起火原因。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市今年火災死亡與電池火災都明顯上升，FDNY將寒冷天氣與多起電氣、蓄意引燃事件列為主因，市議會則批評鋰電池汰換計畫中止。

根據市消防局(FDNY)統計，今年全市火災死亡人數已達90人，是去年同期51人的近兩倍。消防局指出，年初氣候極度寒冷是死亡人數激增的原因之一。另一方面，今年全市電池火災已有406起，遠多於去年同期的241起。市議會議長朱曼寧近日在聽證會上表示，火災死亡人數上升「已是緊急狀況」，並指市府已停辦鋰電池汰換計畫。

布碌崙 (布魯克林 )皇冠高地(Crown Heights)和布朗士區桑德維(Soundview)近日各發生一起火警，造成兩人死亡。今年全市共有62起火災，造成90人死亡。

消防局表示，年初火警和多級火警數量偏多，單1月就有11人死於火災。致命火災中有19起屬於人為引燃，包括自殺、故意點燃易燃液體及菸蒂引燃紙箱等，另有18起為電氣火災。電池火災今年已造成九人死亡、70人受傷。根據2026年市長管理報告，該財年住宅建物火災增加6%至2萬1475起。本月稍早，日落公園一場大火造成六人死亡、九人受傷。

市議會議長朱曼寧提到，2023年通過的地方法第131號(Local Law 131)要求市府設立鋰電池汰換計畫，市府隨後撥款200萬元，由交通局(DOT)汰換200多顆電池，但計畫只在2025年運作一年就停辦。隨著鋰電池日益普及，這類措施不可或缺，有效策略應持續推行並擴大。