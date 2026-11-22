紐約市今年來火災奪90命 電池肇禍遽增
紐約市今年火災死亡與電池火災都明顯上升，FDNY將寒冷天氣與多起電氣、蓄意引燃事件列為主因，市議會則批評鋰電池汰換計畫中止。
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紐約市今年火災死亡與電池火災都明顯上升，FDNY將寒冷天氣與多起電氣、蓄意引燃事件列為主因，市議會則批評鋰電池汰換計畫中止。
根據市消防局(FDNY)統計，今年全市火災死亡人數已達90人，是去年同期51人的近兩倍。消防局指出，年初氣候極度寒冷是死亡人數激增的原因之一。另一方面，今年全市電池火災已有406起，遠多於去年同期的241起。市議會議長朱曼寧近日在聽證會上表示，火災死亡人數上升「已是緊急狀況」，並指市府已停辦鋰電池汰換計畫。
布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)和布朗士區桑德維(Soundview)近日各發生一起火警，造成兩人死亡。今年全市共有62起火災，造成90人死亡。
消防局表示，年初火警和多級火警數量偏多，單1月就有11人死於火災。致命火災中有19起屬於人為引燃，包括自殺、故意點燃易燃液體及菸蒂引燃紙箱等，另有18起為電氣火災。電池火災今年已造成九人死亡、70人受傷。根據2026年市長管理報告，該財年住宅建物火災增加6%至2萬1475起。本月稍早，日落公園一場大火造成六人死亡、九人受傷。
市議會議長朱曼寧提到，2023年通過的地方法第131號(Local Law 131)要求市府設立鋰電池汰換計畫，市府隨後撥款200萬元，由交通局(DOT)汰換200多顆電池，但計畫只在2025年運作一年就停辦。隨著鋰電池日益普及，這類措施不可或缺，有效策略應持續推行並擴大。
根據FDNY統計，今年全市火災死亡已達90人，遠高於去年同期51人，幾乎增加近1倍，顯示火災致命性明顯惡化。 今年全市電池火災已達406起，較去年同期241起大幅增加，並造成9人死亡、70人受傷，顯示鋰電池風險持續升高。 市議會議長朱曼寧指出，依Local Law 131應設立鋰電池汰換計畫，但市府僅以200萬元汰換200多顆電池後就停辦，認為相關措施應持續並擴大。
精華 FAQ
根據FDNY統計，今年全市火災死亡已達90人，遠高於去年同期51人，幾乎增加近1倍，顯示火災致命性明顯惡化。
今年全市電池火災已達406起，較去年同期241起大幅增加，並造成9人死亡、70人受傷，顯示鋰電池風險持續升高。
市議會議長朱曼寧指出，依Local Law 131應設立鋰電池汰換計畫，但市府僅以200萬元汰換200多顆電池後就停辦，認為相關措施應持續並擴大。
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