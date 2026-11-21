市議會19日宣布，將投入210萬元成立一項新的「非傳統勞工組織及教育倡議」，用來支持市內基層勞工組織，為外賣員等非傳統勞工提供教育宣導、了解工作權益。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會投入210萬元成立新倡議，透過5個合作組織協助非傳統及零工勞工接受權益教育、外展與申訴支援，保障其勞動權利。

紐約市 議會議長朱曼寧(Julie Menin)和多名市議員19日宣布，將投入210萬元，成立一項新的「非傳統勞工組織及教育倡議」(Nontraditional Worker Organizing and Education Initiative)，用來支持市內基層勞工組織，為合約工、家務工及其他弱勢勞工提供組織工作與教育宣導，讓他們了解自身的工作權益。

這筆資金將用於針對性宣傳、外展及教育工作，協助街頭小販、外送員、建築工人、清潔工、交通運輸業、餐飲業、居家護理員、洗衣工及倉庫工人等的非傳統勞工了解自身法律權益，以及市府近期通過的相關保障措施；透過合作組織深入社區，該倡議希望確保全市非傳統勞工了解自己的權利，並知道當權益遭到侵害時應如何處理。

根據規定，本次資金將分配予五個合作組織，包括Urban Justice Center旗下的街頭小販項目(SVP)、Third Sector New England旗下工人正義項目(WJP)、工人教育聯盟(CWE)、非洲社區聯合組織(ACT)、以及洗衣工人中心(LWC)。

倡議的主要工作包括進行權益教育，通過有系統的課程、工作坊及職場和社區外展，向工人講解自身權利、設立協助工人了解如何提出申訴及舉報的勞工權益診所、培養工人領袖成為「知權大使」，向其他工人傳遞相關資訊；提升外送員的監督能力，例如協助他們監察平台演算法、辨識勞工違規情況，以及防止不公平停用帳戶，其他勞工保障教育還有協助工人辨識及記錄可能發生的職場違規，了解如何向相關政府部門求助，並培養向同事及社區分享權益資訊的能力。

朱曼寧表示，非傳統及零工經濟勞工約占紐約市勞動人口三分之一，是城市不可或缺的一部分，市府必須確保他們獲得保障；她指出，完善的勞工保障法可能決定一名工人能否獲得公平薪酬，或陷入失去生計的困境。