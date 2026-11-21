黃仁勳辭去輝達執行長等職務後，華人社群對事件的解讀出現分歧，也引發對族裔偏見與榜樣意義的討論。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在紐時連環報導後辭職，引發美華人社群對政治清算與種族歧視的爭論，也牽動美中晶片政策與亞裔地位討論。

11月12日，在紐約時報 先後報導他疑似捲入中國情報行動，以及與一名直屬高管有婚外關係後，創辦並執掌輝達 33年的黃仁勳 辭去執行長、總裁與董事職務；五天內，要求他復職的網路連署已吸引逾19萬6000份簽名，聲援者包括近萬名自稱在輝達任職的人士，及馬斯克(Elon Musk)等科技界人士。面對這位「台灣之光」的殞落，在美華人社群內亦掀起輿論駭浪，黃仁勳遭「政治清算」或因華人身分而被「圍剿」的論述，一時間席捲各類討論。

中文評論稱紐時「嗜血媒體」

10月29日，紐時引述匿名知情人士稱，美方懷疑黃仁勳成為中國情報行動的目標，並指他與黃樂關係密切。11月6日，紐時進一步以匿名信源披露美方情報備忘錄。兩天後，黃仁勳公開承認對妻子不忠，輝達董事會也宣布啟動獨立調查。11月11日，紐約時報再度披露黃仁勳與一名直屬高管另有婚外關係。

之後的四天內，紐時密集發布五篇圍繞黃仁勳事件的評論文章，從他的領導作風與公眾形象，談到輝達的公司治理和川普政府的對中晶片政策。

在社群媒體Threads上，大量中文評論稱紐約時報為「嗜血媒體」、「政治打手」，幾乎一邊倒地指責紐時歧視華人，並將相關評論視為左翼媒體的「批鬥式」做法；聲討其內容的貼文獲得近萬次按讚。同時，「皮夾克」一文的作者Anand Giridharadas也因其印度裔身分在X上遭到不少歧視性中文評論，他隨後將帳號貼文設為不公開。

「皮夾克」是一篇借黑皮衣寫科技富豪形象的諷刺文。自馬龍白蘭度(Marlon Brando)在1953年電影飛車黨(The Wild One)中塑造經典形象後，皮衣便成為「叛逆、壞男孩」的時尚代名詞，「看一個億萬富豪扮演反叛者實在令人厭煩」，文中寫道。

資深媒體人洛松齊(化名)認為，兩篇備受指摘的文章是常見的美式文化、商業評論；他指出，名利場雜誌(Vanity Fair)也曾以「邪教式企業文化」為題報導WeWork創始人，「實際上就是美國強烈的創始人崇拜和內控機制之間的衝突。」

洛松齊認為，兩篇文章在中文傳播過程中，被抽離文化語境、粗糙翻譯，影響了讀者對內容的理解，「你可以覺得寫得不好、爛俗，但這畢竟和種族歧視是兩回事。」他說，較可惜的是，這類種族論述「並沒有真的關心到真正有種族歧視的問題，反而變成了捍衛某一個個人的工具。」

對於部分報導中的措辭，亞裔美國人記者協會(AAJA)則提出具體批評。經濟學人相關報導以「Two Huangs don't make a right」作引題，將英文諺語「兩個錯誤不能成就一件對的事」中的「錯誤」(wrongs)換成「黃」(Huangs)，拿黃仁勳與黃樂的姓氏作雙關；紐約郵報也以「HUANG HUANG BANG BANG」作為頭版標題。AAJA指出，以亞裔姓氏作笑料可能加深種族刻板印象，呼籲媒體追究個人責任時，避免讓整個族群受到懷疑。

黃氏宗親會主席籲力挺

紐約黃氏宗親會主席黃華清不僅自己參與「Stand with Jensen (力挺黃仁勳)」的網絡連署，更把鏈接轉到各個「黃氏宗親」聊天群組裡，呼籲天南地北的宗親一同支持這位「黃氏之光」；「我們同宗同族，所以特別關心他(黃仁勳)，在這個關頭也一定要聲援他。」

隨著美中AI競爭日益白熱化，美國科技業對先進晶片該不該賣給中國出現分歧。Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)等業界人士主張加強出口管制，以維持美國在AI領域的領先優勢。黃仁勳則是業界主張放寬對中出口的代表人物；他認為，美國企業應優先取得最先進的晶片，同時也應讓美國晶片商繼續在中國市場競爭。

在黃華清看來，正是黃仁勳在晶片政策上更為溫和的對中立場，為其招致這場「設計好的禍端」。不過，黃華清更認為，事件發酵的速度之快、程度之大，「種族歧視在其中有不可推卸的推波助瀾責任。」

黃華清說，從1882年的排華法案到川普疫情時期「中國病毒」的言語攻擊，「對華人的種族歧視都沒有停歇過，亞裔在美國始終被打壓。」黃華清曾以美國華裔民權聯盟聯合主席的身分於2021年控告川普，指其疫情期間的歧視誹謗言論助長了針對亞裔的仇恨犯罪。

輿論似乎在黃仁勳事件上找到了百餘年來華人受欺壓的印記。在社群媒體上，更有多名網友將黃仁勳事件看作李文和案的「矽谷翻版」。這位曾任職於美國國家實驗室的台裔科學家，在美方調查核武機密是否外洩至中國時遭起訴；李文和最終就一項非法保留國防資料的罪名認罪，其餘58項指控撤銷，聯邦法官並為其不公待遇道歉。

兩度投票支持川普的共和黨支持者陳女士則完全不認同種族歧視的解讀。她認為，主管與下屬發生親密關係，足以構成解職理由；若涉及危害國家安全的行為，也應承擔責任，與當事人的族裔無關。她也指出，黃仁勳此前在白宮備受重視，能直接向川普進言、影響AI政策。在她看來，這樣的政治影響力，更讓她難以接受他因華人身分遭到排斥的說法。

紐約市大皇后學院前校長吳華揚認為，雖然無法判定黃仁勳的族裔身分是否影響了外界對他的審視，但針對華裔的族裔偏見確實存在。他說，黃仁勳案尚無定論，但偏見並不聽從事實，而是建立在傳聞、個別事例和主觀印象上的誇大與扭曲，「有些公職人員和所謂的『意見領袖』曾公開說，他們懷疑每一名華人學生都是間諜。」

如李小龍巨星形象殞落

吳華揚指出，儘管亞裔在科技業所占比例高於人口占比，但在領導職位上的比例偏低，「因此，當亞裔美國人坐上主管的位置，尤其是最高領導職位，就格外引人注目。」

近年來，黃仁勳因其在AI業界的領頭羊姿態，在全球華人中樹立了極具激勵性的英雄形象。美國華人博物館(MoCA)館長李汝乾曾表示，黃仁勳之於如今的華裔年輕世代，猶如當年的李小龍一般，映照著華人群體的榮光。

「對我們許多人來說，黃仁勳是一位代表性人物，讓我們看見亞裔美國人在這個國家能取得什麼樣的成就。」李汝乾說，黃仁勳的「殞落」為亞裔社群中帶來了切實的悲傷，「這些指控很嚴重，有必要把全部事實查清楚，而在真相釐清之前，我們社群裡許多人心中都有一份失落感。」

輝達前執行長黃仁勳2024年6月2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前的一場活動上發表演說。(路透)