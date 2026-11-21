曼達尼踢足球自摔 跟腱撕裂拄拐上班 自嘲忘了自己35歲
紐約市長曼達尼與記者團踢球時自摔造成跟腱撕裂，事後拄拐、坐輪椅出席活動，還自嘲忘了自己已35歲。
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紐約市長曼達尼與記者團踢球時自摔造成跟腱撕裂，事後拄拐、坐輪椅出席活動，還自嘲忘了自己已35歲。
據紐約郵報報導，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)20日上午拄著拐杖，一跛一跛地走進市政廳。原來，他前一晚與市府記者團踢室內足球時意外受傷，當時還一度以為是有記者撞到自己，直到隨行維安人員告知根本沒人碰他，才發現是自己摔倒了。
年僅35歲的曼達尼，當天出席公布雷克島（Rikers Island）監獄關閉計畫的記者會前，甚至一度需要坐輪椅代步。他透露，自己跟腱撕裂，預計至少需要八個月才能恢復。
這起意外發生於19日晚間，曼達尼當時在曼哈頓下城一處室內足球場的人工草皮上追球，過程中並未與其他球員發生碰撞，卻突然受傷。
有人聽見曼達尼被攙扶離場時，詢問究竟是哪位記者撞到他，但隨行的警察維安人員告訴他，當時根本沒有人碰到他。維安人員也被聽見詢問附近最近的醫院在哪裡，工作人員則在下半場後段協助曼達尼離開場館。
曼達尼向紐約郵報透露，自己當天抵達球場時已經遲到，因此沒有先做暖身伸展，他也自嘲，這是踏入新年齡層後常見的疏忽，「我上場後不久就踢進一球，接著就忘了自己已經35歲，沒過多久，我的跟腱就撕裂了。」
當天出席市政廳活動時，曼達尼坐在高腳凳上，右腳穿著固定靴，之後單腳跳著走向講台回答記者提問。曼達尼表示，接下來六至八周都必須穿著固定靴，希望九個月後能重返球場。
儘管市長受傷，市政廳記者隊最終仍以八比四獲勝，曼達尼也為球隊攻進其中一球。
他在與市府記者團踢室內足球時，追球過程中沒有碰撞卻突然受傷，起初還以為是記者撞到自己；後來隨行維安人員告知現場根本沒人碰他，才確認是自摔。 曼達尼表示自己是跟腱撕裂，當天甚至需要輪椅代步，之後也得穿固定靴至少6至8周；整體復原時間預估約8個月到9個月，才有機會重返球場。 他在公布雷克島監獄關閉計畫的記者會上坐著高腳凳、穿固定靴回答提問，之後還單腳跳向講台；雖然受傷，市政廳記者隊最後仍以8比4獲勝，他本人也進了1球。
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他在與市府記者團踢室內足球時，追球過程中沒有碰撞卻突然受傷，起初還以為是記者撞到自己；後來隨行維安人員告知現場根本沒人碰他，才確認是自摔。
曼達尼表示自己是跟腱撕裂，當天甚至需要輪椅代步，之後也得穿固定靴至少6至8周；整體復原時間預估約8個月到9個月，才有機會重返球場。
他在公布雷克島監獄關閉計畫的記者會上坐著高腳凳、穿固定靴回答提問，之後還單腳跳向講台；雖然受傷，市政廳記者隊最後仍以8比4獲勝，他本人也進了1球。
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