曼達尼19日晚間與市府記者團踢室內足球時意外受傷。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼與記者團踢球時自摔造成跟腱撕裂，事後拄拐、坐輪椅出席活動，還自嘲忘了自己已35歲。

據紐約郵報報導，紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)20日上午拄著拐杖，一跛一跛地走進市政廳。原來，他前一晚與市府記者團踢室內足球時意外受傷，當時還一度以為是有記者撞到自己，直到隨行維安人員告知根本沒人碰他，才發現是自己摔倒了。

年僅35歲的曼達尼，當天出席公布雷克島（Rikers Island）監獄關閉計畫的記者會前，甚至一度需要坐輪椅代步。他透露，自己跟腱撕裂，預計至少需要八個月才能恢復。

這起意外發生於19日晚間，曼達尼當時在曼哈頓 下城一處室內足球場的人工草皮上追球，過程中並未與其他球員發生碰撞，卻突然受傷。

有人聽見曼達尼被攙扶離場時，詢問究竟是哪位記者撞到他，但隨行的警察維安人員告訴他，當時根本沒有人碰到他。維安人員也被聽見詢問附近最近的醫院在哪裡，工作人員則在下半場後段協助曼達尼離開場館。

曼達尼向紐約郵報透露，自己當天抵達球場時已經遲到，因此沒有先做暖身伸展，他也自嘲，這是踏入新年齡層後常見的疏忽，「我上場後不久就踢進一球，接著就忘了自己已經35歲，沒過多久，我的跟腱就撕裂了。」

當天出席市政廳活動時，曼達尼坐在高腳凳上，右腳穿著固定靴，之後單腳跳著走向講台回答記者提問。曼達尼表示，接下來六至八周都必須穿著固定靴，希望九個月後能重返球場。

儘管市長受傷，市政廳記者隊最終仍以八比四獲勝，曼達尼也為球隊攻進其中一球。

因跟腱拉傷，曼達尼20日拄著拐杖出席記者會。(取自市長辦公室)