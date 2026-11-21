日落公園大火六死效應 莊文怡促加強防火執法
紐約市因鋰電池火災激增召開緊急聽證會，莊文怡提出加強執法提案並獲消防局支持，日落公園6死大火也暴露分租房安全與宣導不足。
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紐約市因鋰電池火災激增召開緊急聽證會，莊文怡提出加強執法提案並獲消防局支持，日落公園6死大火也暴露分租房安全與宣導不足。
紐約市議會20日就住宅防火和鋰電池安全召開緊急監督聽證會，市消防局在會中表示，全市鋰電池火災從2023年的268起增至今年至今的421起，四年增加57%。代表布碌崙(布魯克林)日落公園的市議員莊文怡本周提出第1202號提案(Intro 1202)，降低關閉違法電池商家的門檻，是消防局當天唯一明確表態支持的提案。
這場聽證會由市議會消防與緊急管理委員會、住房與建築委員會聯合召開，起因之一是5日日落公園58街造成六人死亡的大火。火場清出滑板車和疑似電動自行車，但當局尚未公布起火原因。
消防局長邦西諾爾(Lillian Bonsignore)表示，儘管已有法規和宣導，火災仍持續增加，「市面上有數以千計的自行車和電池是在嚴格法規生效前售出，隨著這些產品老化，很可能助長了火災增加」。他指出，教育是最重要的工作之一，且需要多語言宣導。消防局副局長弗林(Dan Flynn)則說，調查發現電池火災更常發生在未充電時，而非一般認為的充電期間。
邦西諾爾也透露，58街火場有違法分隔的公寓、裝有鑰匙鎖的臥室門和小型可攜式冰箱，阻礙消防員救援，另有兩人被困在窗戶防盜欄後獲救。
市議會當天審議七項法案，限制不符聯邦標準的鋰電池銷售和持有，並強化消防局調查能力。莊文怡的提案將消費者及勞工保護局(DCWP)關閉違法電池商家的門檻，從三次違規降為兩次。
莊文怡在會中指出，選區內許多居民住在分租房，與房東聯繫有限，也可能不諳英語，追問消防局如何確保防火資訊送達。她也質詢防盜欄能否讓居民逃生、消防員進入，並詢問消防局多久稽查一次電動自行車商家。
此外，市議員阿布魯(Shaun Abreu)19日提案，要求UberEats和DoorDash等公司確保外送員使用安全設備，聯邦參議院同日也一致通過法案，遏止不安全電池銷售。
莊文怡的辦公室大火後協助災民安置、為海外親屬申請簽證來美處理後事，並協助安排喪禮和爭取經濟援助，12月也將舉辦社區公共安全市民大會，宣導防火和鋰電池安全。
會議聚焦住宅防火與鋰電池安全，消防局指出鋰電池火災持續上升，議會則審議多項法案，盼透過限制違規銷售與強化調查，降低類似事故風險。 她主張將DCWP關閉違法電池商家的門檻，從3次違規降為2次，讓執法更快介入；這也是消防局當天唯一明確表示支持的提案。 火場被發現有違法分隔公寓、上鎖臥室門、可攜式冰箱與防盜欄等障礙，影響逃生與救援；莊文怡也關切分租住戶如何接收防火資訊。
精華 FAQ
會議聚焦住宅防火與鋰電池安全，消防局指出鋰電池火災持續上升，議會則審議多項法案，盼透過限制違規銷售與強化調查，降低類似事故風險。
她主張將DCWP關閉違法電池商家的門檻，從3次違規降為2次，讓執法更快介入；這也是消防局當天唯一明確表示支持的提案。
火場被發現有違法分隔公寓、上鎖臥室門、可攜式冰箱與防盜欄等障礙，影響逃生與救援；莊文怡也關切分租住戶如何接收防火資訊。
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