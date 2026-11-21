莊文怡在市議會的住宅防火和鋰電池安全緊急監督聽證會上質詢消防局。(莊文怡辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市因鋰電池火災激增召開緊急聽證會，莊文怡提出加強執法提案並獲消防局支持，日落公園6死大火也暴露分租房安全與宣導不足。

紐約市議會20日就住宅防火和鋰電池安全召開緊急監督聽證會，市消防局在會中表示，全市鋰電池火災從2023年的268起增至今年至今的421起，四年增加57%。代表布碌崙 (布魯克林)日落公園 的市議員莊文怡 本周提出第1202號提案(Intro 1202)，降低關閉違法電池商家的門檻，是消防局當天唯一明確表態支持的提案。

這場聽證會由市議會消防與緊急管理委員會、住房與建築委員會聯合召開，起因之一是5日日落公園58街造成六人死亡的大火。火場清出滑板車和疑似電動自行車，但當局尚未公布起火原因。

消防局長邦西諾爾(Lillian Bonsignore)表示，儘管已有法規和宣導，火災仍持續增加，「市面上有數以千計的自行車和電池是在嚴格法規生效前售出，隨著這些產品老化，很可能助長了火災增加」。他指出，教育是最重要的工作之一，且需要多語言宣導。消防局副局長弗林(Dan Flynn)則說，調查發現電池火災更常發生在未充電時，而非一般認為的充電期間。

邦西諾爾也透露，58街火場有違法分隔的公寓、裝有鑰匙鎖的臥室門和小型可攜式冰箱，阻礙消防員救援，另有兩人被困在窗戶防盜欄後獲救。

市議會當天審議七項法案，限制不符聯邦標準的鋰電池銷售和持有，並強化消防局調查能力。莊文怡的提案將消費者及勞工保護局(DCWP)關閉違法電池商家的門檻，從三次違規降為兩次。

莊文怡在會中指出，選區內許多居民住在分租房，與房東聯繫有限，也可能不諳英語，追問消防局如何確保防火資訊送達。她也質詢防盜欄能否讓居民逃生、消防員進入，並詢問消防局多久稽查一次電動自行車商家。

此外，市議員阿布魯(Shaun Abreu)19日提案，要求UberEats和DoorDash等公司確保外送員使用安全設備，聯邦參議院同日也一致通過法案，遏止不安全電池銷售。

莊文怡的辦公室大火後協助災民安置、為海外親屬申請簽證來美處理後事，並協助安排喪禮和爭取經濟援助，12月也將舉辦社區公共安全市民大會，宣導防火和鋰電池安全。