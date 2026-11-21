蘇福克郡地方檢察官辦公室18日在市警72分局、亞裔民安隊的協助下，到8大道進行DNA採樣。(民安隊提供)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇福克郡檢方繼法拉盛、華埠後前往8大道華社採DNA，盼比對找到吉爾戈海灘「亞裔無名死者」親屬並確認其身分。

長島吉爾戈海灘(Gilgo Beach)連環殺人案的受害者中，仍包括一名至今身分不明的「亞裔 無名死者」(Asian Doe)；蘇福克郡地方檢察官辦公室繼在皇后區法拉盛展開DNA 採集後，18日又前往布碌崙(布魯克林)8大道 華社進行相關行動。

震驚全美、困擾長島社區逾15年的吉爾戈海灘(Gilgo Beach)連環殺人案，於今年6月畫下司法句點；承認殺害八名女性的長島建築師赫爾曼(Rex Heuermann)在蘇福克郡法院被判處終身監禁，且不得假釋。

蘇福克郡地方檢察官迪爾尼(Ray Tierney)18日在市警72分局和亞裔民安隊的協助下，於8大道設立攤位，向途經的路人介紹該案件，並展示死者的容貌重建圖，再對民眾進行口腔拭子採樣；這已是地檢辦公室第三次前往紐約市華裔社區採集DNA，此前已在法拉盛、華埠執行採集行動。

迪爾尼說道，18日有約30人接受DNA採集，而三次活動加起來共採集70份樣本；他指出，採樣並無年齡限制，但一般以成年人為主，未成年人則需有父母陪同，而調查人員希望通過DNA鑑識比對找到死者的近親，進而追查到家族譜系。若現有樣本仍無法找到足夠接近的血緣關系，檢方將繼續深入社區採樣。

對於移民群體對DNA資料外洩的安全顧慮，迪爾尼表示所採集的樣本僅會投入本案的使用，絕不會用在其他的數據庫裡；他也藉此機會向華社呼籲，「亞裔無名死者」在蘇福克郡遭到謀殺，地檢辦公室從未忘記這名死者，仍在積極重獲她的身分，並讓兇手承擔應有的責任。

「我們絕對不會停止調查，但確實需要社區的幫助，對於目前所獲的許多幫助也深表感謝」，迪爾尼說道，表示希望有更多人站出來，協助他們完成工作。

最後，迪爾尼對華社的積極配合表示感謝，同時感激蘇福克郡警方、紐約市警、犯罪實驗室和檢察官辦公室調查人員的此次參與，並指出為了方便溝通，執法部門安排懂中文的警員在場協助，令整個行動更加順利。